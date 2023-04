Sabato 22 aprile alle ore 17.30 Fabrizio Carbone presenterà al Centro Cicogne di Racconigi il libro “The Painted Park” (Il Parco Dipinto) realizzato da 16 artisti del progetto Ars et Natura per celebrare il centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Sarà un’ esposizione della meravigliosa natura selvaggia di uno dei luoghi più̀ affascinanti d’Italia, con gli ultimi orsi marsicani, camosci d’Abruzzo, cervi, lontre, aquile reali e tutta la grandiosa biodiversità presente, comprese le centenarie faggete, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’umanità. Il tutto raccontato da Fabrizio Carbone, giornalista, documentarista, socio fondatore del WWF, pittore e molto altro…vi aspettiamo! Attività libera, con obbligo di prenotazione entro il 20/4 a [email protected] ; sarà necessario aver avuto conferma scritta dagli organizzatori per partecipare.

BIOGRAFIA DI FABRIZIO CARBONE

Giornalista professionista dal 1970, ha lavorato alla redazione romana de “Il Resto del Carlino” dal 1968 al 1972 (nel 1972 da New York), dal 1973 alla redazione romana de “La Stampa” fino al 1978 e alla redazione romana di “Panorama” dal novembre 1978 fino al 2002. All’inizio della sua attività si è interessato soprattutto di attualità, cronaca nera e giudiziaria. Dopo aver seguito inchieste giudiziarie, scandali politici e trame eversive (fino al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro) ha riversato il suo interesse, negli ultimi vent’anni di attività, per lo più sulle tematiche legate alla cultura, all’ambiente e alla protezione della natura. Per la casa editrice Iperborea ha scritto le introduzioni dei primi cinque libri di Arto Paasilinna pubblicati in Italia. A partire dalla metà degli anni ottanta ha prodotto e diretto, insieme a Riccardo Truffarelli (gruppo 6 aprile, Perugia) numerosi documentari in Amazzonia, Costa Rica, Norvegia, Finlandia, Inghilterra, Italia per i programmi culturali della Rai3, tra cui Geo, Geo&Geo, il Viaggiatore. Ha diretto 6 speciali, tra il 2004 e il 2007, per la trasmissione Stella del Sud (Rai 1) in Etiopia, Tanzania, Amazzonia, Groenlandia, Norvegia, Mauritania. Dipinge da oltre 50 anni. La ricerca pittorica, olio su tela e acquerello su carta, spazia tra l’astrattismo naturalistico e il verismo che si rifà alla wildlife art anglosassone: dipingere dal vero animali e ambienti. Ha esposto ed espone in mostre collettive e personali in Italia e all’estero. È socio onorario dell’Aipan (associazione italiana per l’arte naturalistica) ed è tra i fondatori del progetto Ars et Natura, insieme ad un gruppo di artisti fra cui Concetta Flore, Federico Gemma, Graziano Ottaviani e Marco Preziosi, Stefano maugeri e Ale Troisi. Coinvolto da sempre nella protezione e nella conservazione della natura è stato tra i soci fondatori del Wwf Italia, consigliere nazionale della stessa associazione, nel 2002, ma anche, nei primi anni ottanta, di Legambiente e Lipu. È direttore responsabile di Greenpeace News. È stato insignito dal Presidente della Repubblica finlandese, signora Tarja Halonen, dell’ordine di Cavaliere della Rosa Bianca di Finlandia. Vive tra Roma e Kuusamo, Finlandia del Nordest.