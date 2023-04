Volley A1/F Playoff Challenge LIVE: si gioca Cuneo-Firenze. SEGUI LA DIRETTA

Gara-2 fra Cuneo Granda S.Bernardo e Il Bisonte Firenze nel primo turno dei Playoff Challenge Cup. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET DI CUNEO-FIRENZE.

SESTETTO CUNEO

Diagonale Signorile-Gicquel; in mezzo Hall e Cecconello, schiacciatrici Kuznetsova e Szakmary, libero Caravello

SESTETTO FIRENZE

Malinov in regia, opposto Nwakalor; centrali Alhassan e Graziani, in banda Herbots e Van Gestel.

PRIMO SET

Avvio in equilibrio (4-4). Primo squillo ospite con l’ace di Herbots per il +2 (6-8). Poco dopo replica Graziani con due punti direttamente dalla battuta che valgono l’8-11. Un errore di Szakmary ed il mani out di Nwakalor portano Il Bisonte sul 9-13, Bellano ferma il gioco. Cuneo prova ad aumentare i giri, Kuznetsova lo riporta sul -1, poi tre muri proprio sulla schiacciatrice russa e un attacco out di Gicquel rimette la compagine toscana a distanza (12-17). Sul 12-18 dentro Klein Lankhorst e Diop. Set portato a casa senza problemi dalle biancoblu: che affonda sotto gli attacchi di Nwakalor ed i muri avversari, mentre sul 13-21 c’è spazio anche per Drews. Sono otto i set point: chiude subito Nwakalor con il mani out del 16-25 (0-1).

SECONDO SET

Biancorosse che provano a rimanere agganciate, ritrovando subito la parità dopo essere state sotto di due: il muro di Szakmary timbra il 7-7. Due attacchi della schiacciatrice ungherese danno un po’ di slancio alle padrone di casa che si portano sul 9-7. Si rimane comunque sul filo dell’equilibrio nella fase centrale del set, nel quale Firenze torna ad alzare il muro: l’invasione cuneese sull’attacco di Herbots rimette avanti Il Bisonte (13-14). Sul 13-15 time out Bellano. Il tecnico ci riprova con Diop e Lankhorst sul 16-17. Nwakalor spinge, toscane sempre in vantaggio (16-19 e altro time out). Ace dell’opposto biancoblu e Firenze vede lo 0-2 (18-22). Rientrano Signorile e Gicquel, con la giocatrice francese che ne fa due di fila, inducendo coach Parisi a fermare il gioco (20-23). Arrivano comunque 4 set ball: Gicquel in precario equilibrio manda out, 20-25 e 0-2.

TERZO SET

Squadre a contatto in apertura (4-4). Break Firenze, con la solita Nwakalor protagonista: 4-7 e time out Bellano.