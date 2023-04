Twirling Carrù: i risultati ottenuti a Cantalupa

Sabato 15 e domenica 16 aprile si è disputata un’altra prova del Campionato Interregionale Piemonte/Liguria e, nello specifico, sono scesi in campo nella terza prova i free style e nella seconda prova le squadre delle serie B e C.

Nella giornata di sabato 15 – trattandosi della prova conclusiva del Campionato free style – le atlete in campo hanno gareggiato anche per l’assegnazione dei titoli regionali e, di conseguenza, per l’accesso al campionato italiano:

Marta VOENA si piazza al 3° posto di giornata nella categoria free style cadetti serie C; nella classifica complessiva interregionale si colloca al 2° posto meritando la qualifica per il Campionato Italiano;

Sara VINAI, nella categoria free-style serie B, si piazza al 9° posto della classifica di giornata ed all’8° posto nella classifica complessiva interregionale.

Domenica 16 aprile si è disputata la seconda prova di campionato a squadre; l’A.S. Twirling Carrù “incassa” ottimi risultati:

Duo Cadetti serie C : Michela STRALLA ed Eleonora VINAI migliorano la prestazione passando dal 3° al 2° posto del podio;

Duo Junior serie B: Alice FILIPPI e Matilde ORNATO le atlete si piazzano al 4° posto della classifica;

il Team Cadetti serie C composto da Emma CHIEROTTI, Greta PALUZZI, Karolina QAFALOKU, Michela STRALLA, Eleonora VINAI, Marta VOENA raggiunge il massimo risultato meritando il 1° posto e la medaglia d’oro;

il Team Junior serie C composto da Martina ARBARELLO, Michela BALBO, Sofia CALICCHIA, Alice FILIPPI, Matilde ORNATO, Erika SAPPA, Agata SCHELLINO, Angelica VINAI migliora considerevolmente la performance passando dal 6° al 3°posto.

