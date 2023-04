Stasera gara-1 Catania-Savigliano, Simeon: “Non siamo in gita, vogliamo stupire”

Scattano stasera i quarti di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca, con il Monge-Gerbaudo Savigliano che farà la storia scendendo in campo al PalaCatania, casa del Farmitalia Catania, per gara-1.

Coach Lorenzo Simeon, in volo con i suoi ragazzi verso la Sicilia, presenta così la sfida: “Siamo felici ed orgogliosi di andare ad affrontare questa trasferta e di confrontarci per la prima volta nella storia contro una squadra dell’altro girone. Catania è una squadra forte, con un roster allestito per provare a salire di categoria. Hanno perso delle gare a fine stagione, ma hanno un gruppo di altissimo valore in tutti i reparti”.

I biancoblu, però, si presentano a Catania con la voglia di stupire ancora: “Sappiamo che andremo a giocare contro una corazzata, ma non abbiamo niente da perdere: siamo sereni e vogliosi di non andare in gita a fare la vittima sacrificale. Abbiamo cercato con i video di scovare qualche punto debole di Farmitalia. Conterà battere bene, per cercare di allontanare da rete Fabroni, che altrimenti diventa davvero difficile da contenere. Vogliamo stupire”.