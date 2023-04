Il ministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin sarà a Bra

“Ambiente ed energia, il Piemonte che cambia: quali risorse?”

È su questo importante ed attuale argomento che interverrà il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Frattin: l’appuntamento è per sabato 22 aprile, presso l’Hotel Cavalieri, in piazza Giovanni Arpino a Bra, alle ore 10,30.

Oltre al ministro interverranno anche Alberto Cirio – presidente della Regione Piemonte – e Marco Perosino – consigliere del ministro per la Pubblica Amministrazione.

Introdurrà il dibattito Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e commissario provinciale di Forza Italia.

“Sarà un incontro molto utile per cittadini ed amministratori, per saperne di più su argomenti tanto dibattuti in questo periodo e di fondamentale importanza per il nostro futuro – sottolinea Franco Graglia -. Con il ministro potremo fare il punto su questioni come le energie rinnovabili, i biocarburi, la dipendenza energetica del nostro paese. Soprattutto potremo chiedere al ministro quale ruolo potrà avere il Piemonte, le opportunità e le criticità da affrontare nell’ambito di questi cambiamenti futuri”.

“Forza Italia, ancora una volta – conclude il commissario provinciale Graglia – conferma la sua presenza sul territorio e, soprattutto, l’attenzione riservata dal Governo alla Granda e al Piemonte, attraverso la presenza del ministro Gilberto Pichetto Frattin. Ed è solo l’ultimo degli appuntamenti, seguitissimi, organizzati in Granda da Forza Italia: a gennaio è stato ospite di Demonte, il ministro

per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo mentre a Centallo si è svolta una serata con l’onorevole Roberto Pella, vicepresidente ANCI nazionale e membro della Commissione Bilancio, Tesoro, Programmazione”.