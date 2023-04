Volley C/F – Solo per Vicoforte c’è il gusto della vittoria; ancora sconfitte pesanti per El Gall e Libellula

È ancora un sabato positivo per il Vicoforte Volley Ceva Bam, che nella 23^ giornata della Serie C femminile di pallavolo conquista il 14^ successo stagionale. Il sestetto guidato da coach Pagliuca regola infatti nella lunga trasferta eporediese la Pallavolo Montalto Dora per 3-0. I primi due set vanno via senza particolari problemi per le verdeblu, che hanno qualche daffare in più per conquistare il terzo ed i conseguenti tre punti. Alle vicesi (che si sono assicurate di chiudere la stagione con un record positivo) restano ancora tre gare, la prima delle quali in casa contro la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli.

Proprio le canellesi danno l’ennesimo dispiacere stagionale a El Gall, che cede per 3-1. Le albesi lottano strenuamente per portare a casa almeno un punto molto importante, ma non riescono nell’impresa e restano a -1 dalla zona playout. Un punto sopra c’è infatti il G.S. Nichelino, che ha strappato un set ad A.F. Volley prima di cedere di schianto. Le torinesi hanno dalla loro anche un calendario che prima della chiusura con Almese è sulla carta più abbordabile rispetto a quello delle ragazze di coach Arduino.

Saranno quasi certamente playout per la Libellula Volley, che si giocherà con le migliori della serie D la permanenza in categoria dopo la netta sconfitta per mano del Club76 Playasti. Le braidesi non riescono ancora una volta esprimersi contro le più giovani astigiane e restano a -8 da Montalto Dora, fermatasi come visto contro Vicoforte. Proprio le montaltesi saranno le prossime avversarie delle libellule, in uno scontro che potrebbe tenere ancora aperta l’ultima chance di salvezza diretta.

In vetta alla classifica fa probabilmente un passo decisivo per la promozione in Serie B2 la Isil Volley Almese Massi, vicina come non mai a un traguardo che ha nel mirino ormai da qualche anno. Le almesine infliggono un pesante 3-0 alla Unionvolley Pinerolo e si portano a +4 con solamente tre giornate da giocare. Alle loro spalle tre punti a testa per Mts Ser Santena 95 e A.F. Volley, che continuano appaiate al terzo posto.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 23

A.F. Volley – G.S. Sangone Nichelino 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-15)

Cascina Capello Chieri – Mts Ser Santena 1-3 (19-25, 25-23, 21-25, 23-25)

In Volley Piemonte – Vol-ley Academy Volpiano 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-20)

Isil Volley Almese Massi – Unionvolley Pinerolo 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Pallavolo Montalto Dora – Vicoforte Volley Ceva Bam 0-3 (19-25, 17-25, 23-25)

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – El Gall 3-1 (25-19, 25-21, 22-25, 25-18)

Club76 Playasti – Libellula Volley 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Isil Volley Almese Massi 60 Unionvolley Pinerolo 56 Mts Ser Santena 95 52 A.F. Volley 52 Vicoforte Volley Ceva Bam 41 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 38 In Volley Piemonte 36 Cascina Capello Chieri 35 Club76 Playasti 35 Pallavolo Montalto Dora 28 Libellula Volley 20 G.S. Sangone Nichelino 15 El Gall 14 Vol-ley Academy Volpiano 1

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 24

G.S. Sangone Nichelino – Club76 Playasti

Mts Ser Santena – In Volley Piemonte

Vol-ley Academy Volpiano – Isil Volley Almese Massi

Unionvolley Pinerolo – A.F. Volley

Libellula Volley – Pallavolo Montalto Dora

El Gall – Cascina Capello Chieri

Vicoforte Volley Ceva Bam – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli