Suzuki Rally Cup: Giordano-Siragusa dominatori ad Alba

Primo posto e dominio assoluto per Matteo Giordano e Manuela Siragusa al “17° RA Rally Regione Piemonte”, valido come seconda prova della Suzuki Rally Cup 2023.

Sui saliscendi langaroli il trofeo monomarca giapponese ha avuto un solo padrone: la coppia cuneese ha vinto tutte le prove speciali svolte, tra cui la numero 5 valida come power stage che ha erogato punti extra, ed ha chiuso con quasi cinquantacinque secondi di vantaggio sull’equipaggio Santero Samuele-Metaldi Luca.

In aggiunta, l’emozione di essere stato l’equipaggio che ha aperto la gara albese, con primo passaggio sulla p.s. 1 in diretta televisiva sul canale tv Aci Sport.

A conti fatti è stato un fine settimana perfetto per Giordano-Siragusa, la cui Suzuki Swift Sport Hybrid, della Tiesse Suzuki Asti in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racing, si è rivelata ancora una volta più che performante.

Dopo la premiazione di Piazza San Paolo, i vincitori commentano così: “Abbiamo trovato e mantenuto un ritmo di gara ottimale, che ci ha permesso di iniziare e finire la gara in testa.

Abbiamo evitato rischi inutili, la vittoria della power stage è stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana veramente ottimo e, soprattutto, stiamo mettendo fieno in cascina per il proseguimento del Trofeo”.

Dopo due gare della Suzuki Rally Cup 2023, Matteo Giordano e Manuela Siragusa sono a punteggio pieno e guardano con ottimismo al prossimo appuntamento in calendario: si farà tappa in Sicilia per la prestigiosa “Targa Florio” prevista tra giovedì 4 e sabato 6 maggio.

Classifica piloti Suzuki Rally Cup dopo due gare:

Giordano 56, Forneris 43, Santero 28, Dallapiccola 27, Mantoet 21, Pellè 18, Martinelli 15, Bianchi e Olivieri 14, Gelsomino 11, Milivinti e Bertini 10, Vitali 9, Gherardi 8, Poggio 7, Fichera 0.

Classifica navigatori Suzuki Rally Cup dopo due gare:

Siragusa 56, Bruno Franco 28, Andrian 27, Simioni 21, Cavagnetto 20, Franceschini 18, Viotti 14, Milivinti e Vignolo 10, Vitali 9, Sanesi 8, Navillod 7, Perrin 5, Tamagnini 2.

