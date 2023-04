Palenzona è il nuovo Presidente di Fondazione CRT

Fabrizio Palenzona è il nuovo Presidente della Fondazione CRT. È stato eletto dal Consiglio di Indirizzo alla prima votazione con la maggioranza assoluta di 10 consensi.

Il neo Presidente Palenzona subentra a Giovanni Quaglia, che ha guidato la Fondazione CRT dal 1° febbraio 2017.

Il Consiglio di Indirizzo ha anche eletto il Collegio Sindacale: Presidente è Luigi Tarricone, Sindaci effettivi Carolina Stampiggi e Anna Zunino, Sindaci supplenti Sara Veronese e Antonio Robazza.

Tra i primi commenti, quello del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: «Ci congratuliamo per l’elezione di Fabrizio Palenzona a presidente della Fondazione Crt, certi che la sua esperienza e le sue capacità saranno preziose per guidare una realtà che si conferma un patrimonio fondamentale di Torino e del Piemonte. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, pronti a collaborare per il bene di questo territorio. Al presidente uscente Giovanni Quaglia il nostro ringraziamento per il lavoro e il grande impegno di questi anni».