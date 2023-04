Volley A1/F – Playoff Challenge Cup: Cuneo, l’inizio è in salita. Firenze vince al tie-break

La Cuneo Granda S.Bernardo inizia il suo cammino nei playoff Challenge con un k.o. a Firenze nel terzo tie-break della stagione con Il Bisonte Firenze. A Palazzo Wanny, in una partita tecnicamente non bella, la formazione di coach Bellano offre ancora una volta una prestazione caratterizzata da troppi alti e bassi: bene nel primo e nel terzo set, vinti, male nel secondo e nel quarto parziale, persi, nel quinto le gatte cedono sotto ai colpi di Herbots, top scorer dell’incontro con 24 punti, e Sylves.

Con Kuznetsova e Szakmáry a corrente alternata, non sono bastati i 18 punti di Gicquel e i 13 di Hall, la migliore delle sue con il 50% in attacco e 4 muri all’attivo. Capitan Signorile e compagne, alla quinta sconfitta consecutiva, la settima stagionale al tie-break, mercoledì 19 dovranno prendersi la rivincita al palazzetto dello sport di Cuneo in gara 2 (ore 20:30, prevendita attiva presso la segreteria di Cuneo Granda Volley e su www.liveticket.it) per tornare a Firenze domenica 23 per l’eventuale gara 3.

MASSIMO BELLANO, ALLENATORE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Una partita strana: i primi due set dispari li abbiamo giocati con una buona qualità, mentre i set pari li abbiam2o giocati bene fino a metà set, poi ci siamo bloccati un po’ in ricezione e un po’ nella scelta dei colpi in attacco nelle rotazioni con il libero in posto 1 e i due ricevitori vicini, da cui non siamo riusciti a venire fuori con la qualità che serviva. Nel tie-break Firenze ha preso subito un paio di punti in attacco e non siamo più riusciti a recuperarli. Nel secondo set con un po’ di pazienza in più si poteva prevalere; sullo 0-2 la partita avrebbe preso una piega decisamente interessante. Rispetto alla gara con Novara siamo sempre rimasti in partita e abbiamo provato a giocarcela fino alla fine; analizziamo bene quello che ha funzionato meno questa sera e mercoledì scendiamo in campo per fare meglio».

CRONACA

PRIMO SET Bellano schiera Gicquel opposta a Signorile, Kuznetsova e Szakmáry schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Parisi replica con la diagonale Malinov-Nwakalor, Herbots-Van Gestel in banda, Graziani-Alhassan al centro, Panetoni libero. Nwakalor e Alhassan trascinano al 7-2 sul quale Bellano deve già spendere il primo time out. Herbots e Hall a segno due volte a segno di fila: 10-4. La Cuneo Granda S.Bernardo risale fino all’11-10 con Gicquel e Szakmáry in evidenza; time out per Parisi. Punto a punto fino al 13-13, quando due errori in attacco consecutivi di Kuznetsova valgono il break per le padrone di casa. Szakmáry con un muro e un bel diagonale mette la firma l’aggancio sul primo vantaggio cuneese nel match (16-17). Un errore in attacco di Nwakalor e un tocco a rete per il break della Cuneo Granda S.Bernardo, sul quale Parisi chiama a colloquio le sue (20-18). Due errori in attacco delle toscane e una sette di Hall consegnano il primo parziale alla Cuneo Granda S.Bernardo: 22-25 (0-1). Tabellino: 5 Szakmáry, Hall, Herbots

SECONDO SET Tre errori al servizio della Cuneo Granda S.Bernardo tengono Il Bisonte Firenze in scia in avvio (4-6). Come nel primo parziale, sono Szakmáry e Hall i due principali terminali offensivi delle cuneesi. Dopo il time out per Parisi sull’8-11 siglato da Hall la centrale statunitense va in doppia cifra con i due attacchi che portano le gatte sul 9-13. Sul 10-14 tra le fila di casa dentro Adelusi e Guiducci per Nwakalor e Malinov. Doppia Alhassan e due ace di Guiducci per la rimonta delle padrone di casa: 14-14 e time out per Bellano. Sul 15-14 dentro Drews per Szakmáry. Ancora Alhassan e un ace di Van Gestel per il doppio vantaggio del Bisonte Firenze, sul quale Bellano ferma il gioco (18-16). La Cuneo Granda S.Bernardo impatta sul 19-19 grazie al buon impatto di Drews e a un ace di Signorile. Herbots dà spettacolo per la nuova accelerazione toscana; il match si infiamma (22-19). Dentro Caruso per Cecconello sul 23-19. Ancora Herbots e un muro di Guiducci per il 25-19 con cui Il Bisonte Firenze pareggia i conti (1-1). Tabellino: 6 Herbots, 5 Hall, 4 Alhassan

TERZO SET Guiducci in campo dal via tra le fila del Bisonte Firenze. Kuznetsova si prende la scena con tre punti in attacco e uno a muro, poi sbaglia dai nove metri (6-7). Fase con azioni lunghe e confuse, risolte da due colpi di Gicquel: 6-10 e time out per Parisi. Adelusi, in campo per Nwakalor, a segno due volte di fila per il 10-11. Equilibrio fino al 14-14, quando Kuznetsova prima mette giù un bel diagonale, poi favorisce la slash di Szakmáry. Sul 16-17 Caruso rileva Cecconello. Szakmáry di classe, le risponde Nwakalor: 18-20. Parallela sontuosa di Gicquel, poi ancora Kuznetsova per il 19-22. Sull’errore di Graziani in primo tempo Parisi chiede time out. Un muro di Hall scrive la parola fine sul set: 19-25 e Cuneo Granda S.Bernardo avanti 1-2. Tabellino: 8 Kuznetsova, 6 Gicquel, 5 Adelusi

QUARTO SET Il Bisonte Firenze parte con Malinov per Guiducci in cabina di regia, la Cuneo Granda S.Bernardo con Caruso per Cecconello. Spettacolare sfida a distanza tra Herbots e Kuznetsova (10-10). Herbots e un ace di Graziani per il break delle toscane, sul quale Bellano chiede time out (13-11). Due errori di Kuznetsova, dai nove metri e in attacco, per il 17-14 del Bisonte Firenze. La Cuneo Granda S.Bernardo impatta sul 17-17 grazie a un attacco out di Nwakalor. Dopo il time out per la panchina di casa Szakmáry prima sbaglia in attacco e poi viene murata. Ancora un muro, questa volta di Graziani su Gicquel, per il 20-17 sul quale è Bellano a fermare il gioco. Dentro Drews per Szakmáry sul 21-17 firmato ancora da Herbots, poi Diop per Gicquel e Cecconello per Caruso. L’ennesimo muro di Graziani, un attacco out di Diop e un’ingenuità delle gatte decretano il 25-19 con il quale Il Bisonte Firenze si porta sul 2-2. Tabellino: 6 Herbots, 4 Kuznetsova, Graziani

QUINTO SET Botta e risposta Sylves-Gicquel nelle battute iniziali (3-3). Herbots si carica la squadra sulle spalle con tre punti che valgono il 7-4 sul quale Bellano chiede time out. Szakmáry attacca in rete e viene sostituita da Drews dopo il cambio di campo. Un suo attacco out e un muro di Graziani su Kuznetsova per il nuovo time out di Bellano sul 10-4. Una parallela di Gicquel e un raro errore in attacco di Herbots per il tentativo di rimonta cuneese sul quale Parisi interrompe il gioco. Un errore al servizio di Drews e un attacco di Nwakalor a piegare le mani del muro biancorosso per il 13-7. Kuznetsova e un muro di Hall per il disperato recupero della Cuneo Granda S.Bernardo, ma Nwakalor e un errore di Gicquel al servizio permettono al Bisonte Firenze di aggiudicarsi set e match: 3-2 (15-10). Tabellino: 5 Herbots, 3 Gicquel, Sylves

IL BISONTE FIRENZE – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-2 (22-25, 25-19, 19-25, 25-19, 15-10)

IL BISONTE FIRENZE Malinov 1, Nwakalor 9, Herbots 24, Van Gestel 7, Alhassan 8, Graziani 11, Panetoni (L), Sylves 5, Guiducci 4, Adelusi 5, Knollema. N.e. Lapini, Kosareva. All. Parisi, vice all. Cervellin

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile 2, Gicquel 18, Kuznetsova 17, Szakmáry 14, Cecconello 3, Hall 13, Caravello (L), Drews 3, Diop, Caruso 2. N.e. Gay, Magazza, Klein Lankhorst, Agrifoglio. All. Bellano, vice all. Gandini

ARBITRI Piperata e Saltalippi

NOTE – Spettatori 274. Durata set: 24′, 26′, 26′, 28′, 16′. Tot: 2h13′. MVP Emma Graziani

Il Bisonte Firenze: 12 muri, 7 ace, 8 errori in battuta, 31% in attacco, 54% (29%) in ricezione. Cuneo Granda S.Bernardo: 12 muri, 2 ace, 11 errori in battuta, 30% in attacco, 60% (31%) in ricezione.

I risultati di gara 1 dei playoff Challenge

Sabato 15 aprile

Il Bisonte Firenze – Cuneo Granda S.Bernardo 3-2

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Wash4Green Pinerolo 3-1

c.s.