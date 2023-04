PROSPETTIVE /PERSPECTIVES cambiamento climatico e cambiamento del paesaggio

Sabato 22 aprile culmina con l’inaugurazione di due opere d’arte contemporanea nelle Langhe il progetto transfrontaliero che invita ad avvicinarsi al tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale realizzato con il sostegno del Programma Europeo Interreg Alcotra Italia/Francia 2014-2020. Gli esiti di “Prospettive / Perspectives” saranno presentati dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, capofila del progetto, insieme alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e a Villa Arson, partner francese che a Nizza, in Costa Azzura, si occupa alla creazione contemporanea in sinergia con l’Università della Costa Azzurra e al Ministero della Cultura francese. Dopo una serie di appuntamenti di sensibilizzazione sul tema del climate change, sabato 22 aprile dalle 14.00 l’appuntamento sarà a Roddino dove l’inglese trapiantato a New York Liam Gillick –esponente del gruppo Young British Artist insieme a Damien Hirst, Sarah Lucas e Angela Bulloch e fra i massimi artisti del movimento dell’”estetica relazionale” – insieme alla tedesca Hito Steyerl – uno dei nomi più in vista del panorama contemporaneo, autrice di opere che intendono riflettere sull’universo virtuale, sul nostro rapporto con la tecnologia, sui rapporti di quest’ultima con la politica, l’economia, il territorio – inaugureranno alla presenza dei promotori di “Prospettive / Perspectives”, degli Enti, del curatore e degli artisti, la nuova opera realizzata sui muri esterni della bottega-incontro, nuovo spazio aggregativo che apre al pubblico lo stesso giorno con una grande festa di paese ricca di musica.

Alle 16.30 appuntamento a Neviglie per lo svelamento dell’opera del francese Jean-Marie Appriou, reduce da un’importante personale a Roma negli spazi di Villa Medici e da sempre attento agli elementi naturali e alle loro trasformazioni.

In entrambi i paesi le opere di “Prospettive / Perspectives” saranno presentati dagli stessi artisti insieme ai partner e le autorità locali e coinciderà con una sentita festa di paese per abitanti, curiosi e turisti. Tra gli animatori della giornata inaugurale anche la Bandakadabra, la speciale “fanfara urbana”, così come è stata denominata da Carlo Petrini fondatore di Slow Food, che ha saputo compiere negli anni un percorso artistico che l’ha portata a esplorare stili musicali diversi, cercando sempre di proporre arrangiamenti originali e imprevedibili, nove elementi dall’energia contagiosa che si aggireranno in musica per le strade dei due borghi.

L’obiettivo di “Prospettive / Perspectives”, è promuovere la tutela e la fruizione consapevole del territorio attraverso l’arte contemporanea nel rispetto del paesaggio, della biodiversità, dell’ambiente nel suo complesso e della cultura. Il fatto che il territorio di Langhe-Roero e Monferrato sia stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco è un incentivo a preservare e valorizzare il territorio oltre che a responsabilizzare chi lo abita, lo scopre e lo vive, anche occasionalmente. Il principale obiettivo del progetto è, infatti, quello di costruire e trasferire attenzione e conoscenza sui temi del cambiamento climatico attraverso la costruzione di simboli che diventino patrimonio comune. Proprio in questo senso l’arte contemporanea e le opere degli artisti sono il tassello finale di un lungo percorso che “Prospettive / Perspectives” ha disseminato nei territori fra Piemonte e Costa Azzurra. Per raggiungere questo obiettivo il curatore internazionale Tom Eccles, direttore del Center for Curatorial Studies del Bard College negli Stati Uniti ed ex direttore del Public Art Fund di New York ha selezionato gli artisti che sono intervenuti con opere site-specific nei due piccoli borghi in provincia di Cuneo.