Musiche in Mostra al futuro All’improvviso… musica naturale!

“All’improvviso… musica naturale!” è il primo doppio appuntamento di Alta Pressione – Musiche in Mostra al futuro, la rassegna di Rive-Gauche Concerti di musica del Novecento e contemporanea.

“All’improvviso” è il laboratorio creat(t)ivo, con improvvisazioni corredate da largo uso di elettronica a cura del METS, in programma alle ore 15, con giovani performer professionisti selezionati dai Conservatori di Milano e di Cuneo chiamati a interagire per “montare” il programma del successivo concerto delle ore 17 improvvisando sugli elementi musicali tratti dai due lavori in programma di Salvatore Sciarrino e Gianluca Verlingieri. L’obiettivo è scandagliare in profondità e di fronte al pubblico, senza veli né sipari, nuove eventuali potenzialità dei due lavori in uno scambio di energie e di produttivi reciproci ascolti attraverso l’uso delle tecnologie elettroniche.

“Musica naturale!” è il concerto che vuole mettere in evidenza le prospettive “naturali” anziché “artificiali” che animano la musica d’oggi: da Vanitas del compositore siciliano Sciarrino al nuovo lavoro in prima assoluta di Verlingieri.

Protagonista del doppio appuntamento il Trio Eco, già selezionato dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per un’acclamata performance in presenza dello stesso Sciarrino a Milano Musica. Nella performance-laboratoriale il Trio dialogherà in musica con i giovani del METS del Conservatorio Ghedini.

La giornata al Ghedini è organizzata in collaborazione con Conservatorio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, METS – Scuola di Musica Elettronica, METS Fest 2023 – Music on the (w)edge.

PROGRAMMA

Venerdì 21 aprile

Cuneo, Sala Mosca del Conservatorio Ghedini, via Roma 19

All’improvviso

ore 15

Trio Eco (Roberta Fanari voce, Alessandro Sannazzaro violoncello, Valentina Rando pianoforte) e i giovani del METS del Conservatorio Ghedini. Performance laboratorio con musiche di improvvisazione

Musica naturale

ore 17

Trio Eco (Roberta Fanari voce, Alessandro Sannazzaro violoncello, Valentina Rando pianoforte)

Musiche di Salvatore Sciarrino, Gianluca Verlingieri

Salvatore Sciarrino, Vanitas (1981)

Natura morta in un atto – Introduzione, Rosa, Marea di rose, L’eco, Lo specchio infranto (pulvis stellaris), Ultime rose

Gianluca Verlingieri, Nuovo lavoro (2023)

Prima assoluta

“Alta Pressione I Musiche in Mostra al futuro” è organizzata da Rive-Gauche Concerti con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Reale Foundation e il patrocinio di Città di Torino.

Con le collaborazioni sinergiche di Conservatori di Milano e di Cuneo, METS Scuola di Musica Elettronica, Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli – Museo di Arte Contemporanea, Museo del Paesaggio Sonoro, Associazione Antithesis di Acqui Terme, Associazione La Froja di Riva presso Chieri, Centro Territoriale Giorgio Bisacco e Cooperativa Sociale Piergiorgio Frassati.

Info

www.rivegaucheconcerti.org

[email protected]