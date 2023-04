Calcio a 5, A2: l’Elledì “a senso unico” con Milano (7-0) e si qualifica ai play-off

L’Elledí Futsal, davanti al pubblico amico del Palasport di Caramagna Piemonte, trova nell’ultima gara della stagione regolare il Milano C5.

Le prime battute della prima frazione sono all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che, vista l’importante posta in palio, si sfidano a viso aperto. Il Milano C5, privo di Luca Peverini Gjilberto Rrotani, parte bene e sfiora in due occasioni il gol: un palo e una rete sventata sulla linea dalla retroguardia gialloblù.

L’Elledí non si scompone e chiude in crescendo i primi 20 minuti con le marcature di Costamanha e la doppietta di Rengifo, intervallata dal sigillo di Vincenti (4-0)

La formazione di Sau prova con il portiere di movimento a riaprire tutto, ma i padroni di casa sono attenti. Le 2 reti di Vincenti (tripletta personale) e la magia di Costamanha dalla distanza chiudono la pratica (7-0) e il discorso qualificazione ai play-off per l’accesso alla prossima Serie A2 Élite.

Reti di Vincenti (3), Rengifo e Costamanha (2).

cs