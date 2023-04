Bambini alla scoperta di strumenti musicali e canti occitani

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 15 l’Unione Montana Valle Varaita organizza al Museo Storico Etnografico di Sampeyre (via Roma 27), in collaborazione con Espaci Occitan, “Chanta!”. L’evento, un laboratorio di musica e canti per scoprire alcuni strumenti della tradizione occitana imparando celebri canti, è rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni di età e ha una durata di un’ora; la partecipazione è libera. L’attività è a cura di Luca Pellegrino, polistrumentista e cantante. Per informazioni e prenotazioni, facoltative ma gradite, ci si può rivolgere all’Ufficio turistico di valle (tel. 0175.978321, e-mail [email protected]) entro le ore 13 di venerdì 21 aprile.

L’appuntamento è il terzo del calendario di attività per bambini “Tot en Òc”, che prevede per tutto il 2023 attività ludiche e culturali in occitano per bambini e famiglie ed è ideato da Espaci Occitan per conto dell’Unione Montana Valle Varaita nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 – La lenga per deman, edizione 2021”. Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie grazie ai fondi della Legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Il prossimo evento in programma è previsto venerdì 5 maggio a Venasca, presso il Santuario della Madonna di Peralba: alle ore 21 Federico Pellegrino dell’Associazione Sideralis APS – Officina delle Stelle proporrà una divulgazione su costellazioni e miti del cielo alpino, tra scienza e leggende, per bambini dai 7 anni in su.