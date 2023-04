Volley B2/F – Per Savigliano ardua trasferta a Novara; Cuneo di scena in Liguria, Alba a Collegno

Saranno tre sfide in trasferta a caratterizzare la 22^ giornata della Serie B2 femminile di pallavolo per le formazioni della “Granda”. A quattro turni dalla fine Alba e Cuneo non hanno verosimilmente più obiettivi per cui poter combattere. Molto diversa la situazione di Savigliano, impegnata sul campo della terza in classifica in caccia di punti salvezza.

Tornata alla vittoria nella sfida prepasquale contro Albisola, la Egea L’Alba Volley vuole tornare a festeggiare anche in trasferta: in questa giornata le ragazze di coach Boschini scenderanno in campo ospiti del CUS Collegno. Le giovani (formazione totalmente Under 18) universitarie sono al terzultimo posto in classifica e necessitano di diversi punti per recuperare una salvezza che ad oggi appare molto complicata. Ne consegue che le albesi dovranno prestare molta attenzione e tenere la motivazione alta, cosa che certamente avverrà nell’altro campo.

A otto punti dalla zona playoff con quattro giornate ancora da disputare, la Cuneo Granda Volley si gioca le residue chance di accedere alla seconda fase sul campo della Iglina Albisola. Al sestetto ligure mancano appena un paio di punti per conquistare anche per la matematica una salvezza mai in discussione, e devono vendicare il pesante passivo subito all’andata. Alla “Ex Media 4”, infatti, le biancorosse si imposero per 3-0 e con parziali molto nette, non lasciando alcuna possibilità alle avversarie.

Conta, e conta tanto, la sfida della VBC Officine Savigliano, che però affronta l’avversaria più difficile. La Direma-Pizza Club Novara arriva infatti da sette vittorie consecutive, è salita al terzo posto a soli tre punti dalla zona playoff e soprattutto deve approfittare dello scontro diretto tra prima e seconda della classe. Non il migliore scenario per le saviglianesi, coinvolte in una lotta a quattro per evitare il quartultimo posto che andrà avanti fino all’ultima giornata. La VBC all’andata si impose in cinque set, ma non è fortunata in queste ultime quattro partite, dato che affronterà tre delle prime quattro compagini in classifica.

Come accennato in precedenza, questo è anche il turno della sfida tra Ascot Labormet2 To Play e UIV SFRE Pavia, rispettivamente prima e seconda in classifica. Un successo delle torinesi spalancherebbe loro quasi del tutto le porte della B1, mentre se ad imporsi fossero le pavesi si riaprirebbe la corsa alla prima piazza.

SERIE B2 FEMMINILE – GIORNATA 22 (15/4)

Direma-Pizza Club Novara – VBC Officine Savigliano

Tarabusi Volley Rivarolo – Euromac Mix Casale

Iglina Albisola – Cuneo Granda Volley

Pallavolo Florens – Club 76 Fenera Chieri

CUS Collegno – Egea L’Alba Volley

Ascot Labormet2 To Play – UIV SFRE Pavia

Bonprix Teamvolley – Certosa Volley

SERIE B2 FEMMINILE – CLASSIFICA