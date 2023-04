Parte il Rally Regione Piemonte: cordoglio per la scomparsa di Craig Breen, vincitore nel 2020 (FOTO)

Il Rally Regione Piemonte parte, ma con la tristezza nel cuore. Sì, perché pochi minuti prima della conferenza di presentazione – che si è svolta nel pomeriggio di giovedì 13 al Castello di Grinzane Cavour – si è diffusa una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: il pilota irlandese Craig Breen, vincitore dell’allora Rally di Alba nel 2020 e consulente nelle due edizioni successive, ha infatti perso la vita in seguito a un incidente durante alcuni test in Croazia.

Gli organizzatori del Cinzano Rally Team, in segno di lutto, hanno deciso di portare avanti la gara in suo onore per il solo impegno sportivo, cancellando tutti i festeggiamenti e le attività collaterali. «Ci mancherai molto, ciao Craig», hanno scritto gli organizzatori sui social.

Breen è stato ricordato con commozione anche nell’ambito della presentazione, con le parole cariche di emozione del commentatore di Eurosport Nicola Villani e dei piloti intervenuti, tra cui Andrea Crugnola, Fabio Andolfi, Giandomenico Basso, Damiano De Tommaso, Roope Korhonen e Alessandro Gino, presente anche nel ruolo di imprenditore, ideatore, con il gruppo da lui guidato, del progetto Gino Wrc Invest.

Hanno inoltre preso la parola Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Francesco Revelli, presidente dell’Aci Cuneo, Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte, Carlo Bo, sindaco di Alba, Daniele Sobrero e Lorenzo Barbero, rispettivamente consigliere albese delegato allo Sport e assessore all’Ambiente, e Daniele Casetta, responsabile per la zona di Alba di Confartigianato Cuneo, oltre a Francesco Rava di Blulab e Andrea Bergamini di Sparco.

Tutti hanno evidenziato il valore della manifestazione che, oltre a offrire un grande spettacolo sportivo, assicura importanti ricadute turistiche ed economiche per il territorio, portando il nome delle colline Unesco, dell’Alta Langa e dell’intero Piemonte in ogni angolo del pianeta.

Tutto ciò nel rispetto dell’ambiente, anche grazie all’attuazione del progetto Green Tires che, tra le altre cose, prevede la piantumazione di alberi tartufigeni a compensazione delle emissioni prodotte dalle auto in gara, l’installazione di isole per la raccolta differenziata e l’impiego di un’“eco-scopa”, l’Id.Buzz, pulmino completamente elettrico della Volkswagen messo a disposizione dalla concessionaria albese Proglio.

Proglio sostiene il progetto “green” assieme a Confartigianato Imprese Cuneo-Categoria Autoriparatori e al Consorzio dell’Asti Docg e del Moscato d’Asti. Proprio il Consorzio dell’Asti e l’Onaf, al termine della presentazione e nel rispetto del cordoglio per la scomparsa di Breen, hanno proposto in degustazione le loro eccellenze.

La gara, valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, per la Coppa Rally di Zona 1, per il Tour European Rally Series e per la Coppa Wrc Plus, inizierà alle 15.10 di oggi, venerdì 14 aprile, in piazza San Paolo, ad Alba. Nello stesso luogo si concluderà sabato 15, nel pomeriggio. Prenderanno il via ben 188 equipaggi, rappresentativi di 13 Paesi.

Le immagini verranno trasmesse in mondovisione sui canali del Ter, su RaiSport e su AciSport Tv (online e sul canale 228 di Sky). Saranno previsti collegamenti anche nel Tg Sport di Rai2, oltre alla copertura completa sulle pagine della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

Aggiornamenti anche sul nostro portale che, insieme con Rivista IDEA, è media partner della manifestazione.