“L’anima e il volto”: il genio di Leonardo arriva a Cuneo

Leonardo da Vinci arriva a Cuneo con una mostra interattiva e multisensoriale, allestita negli spazi settecenteschi di Palazzo Samone, che condurrà il visitatore alla scoperta dell’opera del genio toscano attraverso proiezioni, tavoli interattivi, ricostruzioni tridimensionali e olografiche. A impreziosire l’esposizione, poi, la presenza del dipinto “Tavola Lucana”, conosciuto anche come “Ritratto di Acerenza”.

Lunedì 17 aprile alle ore 17.00 presso la Sala Ferrero di Confindustria Cuneo si terrà allora l’evento di preopening, la prima occasione per conoscere “L’anima e il volto – I segreti dei ritratti di Leonardo Da Vinci” i cui biglietti sono già in prevendita su TicketOne all’indirizzo https://www.ticketone.it/artist/anima-volto-leonardo-da-vinci/.

Durante la presentazione, moderata da Andrea Vero, interverranno Georges Mikhael, presidente dell’Associazione Be Local, Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, Nicola Barbatelli, curatore della mostra e Silvia Allochis a nome dello Studio Leonardo Progettazioni.

L’esposizione è organizzata da Piemonte Musei e BLocal in collaborazione con Associazione Insieme e con l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe, con il contributo di Studio Leonardo, con il sostegno di Fondazione CRC e con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e di Confindustria Cuneo.