Volley A1/F: Pinerolo è salva! Cuneo chiude 11ª e troverà Firenze ai Playoff Challenge Cup

Fine dei giochi: si è chiusa ufficialmente la Regular Season del Campionato di Serie A1. Le immagini più belle arrivano da Pinerolo, dove le padrone di casa perdono contro Chieri ma agguantano un’incredibile salvezza grazie alla contemporanea sconfitta di Perugia, che retrocede in A2 dopo lo 0-3 subìto da Conegliano.

A festeggiare sono anche le collinari, che con i tre punti mantengono il vantaggio su Novara, vittoriosa nel derby contro Cuneo. Derby con il sorriso anche per Scandicci, che rimane seconda grazie al tie-break contro Firenze, mentre Milano chiude terza battendo Busto Arsizio 0-3. Le farfalle scivolano all’ottavo posto per il successo da tre punti di Bergamo ai danni di Casalmaggiore, Macerata saluta l’A1 perdendo in casa contro Vallefoglia.

In virtù dei risultati odierni, questo il quadro dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto: Conegliano-Busto, Scandicci-Bergamo, Milano-Casalmaggiore e Chieri-Novara. Questi invece gli accoppiamenti iniziali dei Playoff Challenge Cup: Vallefoglia-Pinerolo e Firenze-Cuneo.

Non riesce l’impresa alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia: la Prosecco Doc Imoco Conegliano vince 0-3 al PalaBarton e condanna le umbre alla retrocessione in Serie A2. La squadra di coach Bertini dimostra tutta la sua combattività in avvio di primo set, con Galkowska a trainare il gioco per il 6-1 iniziale. Le venete si svegliano e iniziano a marcare punti variando i colpi e trovano la parità sul 10-10. L’equilibrio si protrae fino al 17-17, poi Fahr mette due muri consecutivi e lancia il finale di qualità delle pantere, che si portano 0-1 con il punteggio di 21-25.

Il secondo parziale parte equilibrato con le due formazioni che si alternano sul tabellone fino al 10-10 poi Haak comincia a fare sul serio e di colpi si arriva al 10-16. L’Imoco amministra il margine in scioltezza e va sullo 0-2. Nel terzo set la Bartoccini-Fortinfissi parte bene portandosi subito sul 3-0, ma Conegliano si attiva e sul 6-6 è di nuovo parità. Si prosegue punto a punto fino al 19-19, poi Gray e Fahr salgono in cattedra ed il margine ospite aumenta fino al definitivo 20-25 messo a terra da Lubian. MVP Isabelle Haak con 17 punti, bene Fahr (11 con 5 muri) e la coppia Plummer-Cook (10 punti a testa). Solo Galkowska in doppia cifra per le umbre (10).

Le parole di Raymariely Santos: “Sono molto orgogliosa delle mie compagne, abbiamo lottato ogni giorno per migliorare. Sono soddisfatta per come abbiamo affrontato una squadra forte come Conegliano. La cosa più importante per noi era fare il nostro meglio, il risultato poi sarebbe stato relativo: vincere o perdere fa parte dello sport. Sono arrivata per dare il mio meglio sempre ed anche le mie compagne lo hanno fatto, per questo sono molto fiera di loro”.

Queste le parole di Sarah Fahr: “Credo che per Perugia questa partita valesse moltissimo, mi spiace vedere le ragazze così perché hanno dimostrato quanto ci tenevano. Dal canto nostro abbiamo dovuto alzare il ritmo perché i playoff inizieranno a breve e quindi è stato importante anche per noi dare una buona prestazione, anche se all’inizio abbiamo commesso qualche errore di troppo. Ora ci concentreremo ancora più sulla fase finale della stagione che durerà ancora un mese se tutto dovesse andare per il meglio, abbiamo ancora l’amaro in bocca per quello che è successo in Champions League e quindi daremo il massimo per riuscire a conquistare il titolo di Campionesse d’Italia, ma ovviamente ci sarà ancora da giocare e vedremo cosa succederà”.

Il Bisonte Firenze sfiora la clamorosa rimonta nel derby con la Savino Del Bene Scandicci, ma alla fine deve cedere al tie-break. Peccato perché dopo essere risalite dallo 0-2 al 2-2 le bisontine avevano sperato di poter finalmente infrangere la maledizione dei derby – uno solo vinto su diciotto giocati in A1 – ma la prestazione e l’orgoglio mostrati a Palazzo Wanny fanno decisamente ben sperare per il Playoff Challenge Cup. Firenze ha chiuso la regular season al decimo posto, e quindi nel primo turno affronterà l’undicesima, Cuneo, con gara uno sabato sera a Palazzo Wanny.

Splendida ne Il Bisonte la prestazione di Herbots (23 punti di cui 18 dal terzo set in poi) e di Alhassan (16 punti col 66% in attacco e 2 muri), mentre dall’altra parte Antropova (28 punti con 4 muri e 3 ace) è stata devastante nella prima parte del match, ma la più continua è stata Zhu (26 punti col 47% in attacco), premiata alla fine come MVP del match. Grande prova di carattere mostrata dalla squadra di coach Parisi che, sotto 0-2 con il secondo set perso a 14, si è rialzata con forza e vigore prendendosi di prepotenza il pareggio con i vantaggi della quarta frazione. La stanchezza si è poi fatta sentire nel tie-break, che ha premiato la squadra di coach Barbolini. Le parole di coach Parisi: “Come al solito ci prendiamo sempre troppo tempo per tirare fuori quello che è necessario, soprattutto contro queste avversarie, però almeno oggi c’è stata una reazione e la squadra mi è piaciuta molto per come è stata in campo e anche a livello di atteggiamento, con la giusta aggressività e la giusta concentrazione.

Dopo due set sofferti, i finali di terzo e quarto sono stati entusiasmanti, soprattutto dal 22-24 nel quarto, dove siamo stati molto bravi. Nel quinto forse c’è stato un po’ di appagamento, o forse abbiamo pagato lo sforzo profuso fisicamente: abbiamo avuto un piccolo caso di tensione e lo abbiamo pagato. Però di oggi mi rimane la grande reazione della squadra”. Così invece coach Barbolini: “Una bella vittoria. Le ragazze hanno saputo ribaltare una situazione che aveva preso un abbrivio favorevole a Firenze. C’è stata un po’ di responsabilità nostra, che non abbiamo saputo chiudere la sfida nel terzo set, però abbiamo giocato contro una squadra di buonissimo livello. Dobbiamo essere felicissimi questa sera, ma soprattutto per questo percorso in campionato e per questo secondo posto che viene raggiunto per la seconda volta nella storia di questa società. Felici per il risultato e adesso domani riposiamo e pensiamo a fare un altro grande risultato mercoledì nel ritorno della finale di CEV Cup, perchè la sfida sarà altrettanto dura se non di più”.

La Wash4Green Pinerolo conquista ufficialmente la salvezza nell’ultima giornata di Regular Season. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è la Reale Mutua Fenera Chieri a portare a casa il risultato (1-3) ma poco importa alle pinelle: la sconfitta secca di Perugia con Conegliano regala la matematica permanenza in serie A1 a Zago e compagne. Festeggia Pinerolo ma esulta anche Chieri che, con i tre punti conquistati, blinda un grandissimo quarto posto, conquistando il fattore campo nei Quarti dei Playoff Scudetto.

L’MVP del match se lo prende con grande merito Grobelna, la miglior realizzatrice delle sue (14 punti) mentre nella metà campo di casa la coppia di centrali Gray-Akrari chiude con 15 (di cui 5 muri) e 14 punti. A muro Pinerolo fa meglio (11 contro 9) ma in attacco Chieri realizza un 50% di efficienza mentre la Wash4Green si ferma a 44%. Partita bella e vivace, con il pubblico già in festa dopo due set, con un orecchio a quello che succedeva in Umbria. Per le collinari ottima gestione dei finali di primo e secondo set, con Pinerolo che invece conquista con merito il terzo. Il più combattuto tra i parziali è il quarto, con le collinari a prendersi una meritata vittoria.

Queste le parole dell’MVP Kaja Grobelna: “Non è stato facile con tutti i tifosi in questo palazzetto. Era una gara molto importante sia per noi che per loro e siamo molto contente. Nei primi due set eravamo molto concentrate poi siamo un po calate ma alla fine è abbastanza normale. Però sono contenta della vittoria perché è meglio entrate nei play off con una vittoria. Il quarto posto è bellissimo però non ci fermiamo qua, andiamo avanti. Non ci poniamo limiti, abbiamo la mentalità giusta e vediamo dove arriveremo”.

Queste invece le parole di Valentina Zago, che commenta una salvezza che sembrava impossibile solo qualche settimana fa: “È quasi una vittoria per noi questa salvezza. Sono orgogliosa di tutta la squadra, lo staff e la società. Ce la siamo meritata perché è stato un anno difficile e sono veramente contenta. Abbiamo fatto fatica e ci abbiamo messo un po’ ad ingranare, complici anche gli infortuni. I risultati poi sono arrivati, lavorando bene e si è visto. Il nostro coach ci ha sempre supportato e ci ha dato una grande forza anche quando magari eravamo un po’ scoraggiate. Anche noi, nonostante le sconfitte siamo rimaste unite e questa salvezza all’ultima giornata è ancora più bella”.

Si chiude con una vittoria da tre punti la stagione regolare della Igor Gorgonzola Novara, che supera in rimonta Cuneo Granda S.Bernardo in quattro set e chiude al quinto posto, alle spalle di Chieri, a sua volta vittoriosa. MVP dell’incontro la centrale Sara Bonifacio. Proprio la centrale firma il primo break (4-1), Kuznetsova in battuta accorcia (6-5) . Equilibrio fino al finale, Karakurt spara out (20-21), Szakmary chiude uno scambio infinito in diagonale (21-23) e Kuznetsova poco dopo regala il set a Cuneo firmando il 21-25. Novara con Adams in sestetto e dopo un avvio pro-Cuneo (2-5, ace di Diop), Bosetti prima accorcia in diagonale (4-5) e poi sorpassa sull’8-7, allungando il break con un muro (9-7). Bellano ferma il gioco sull’11-8, Karakurt va a segno due volte (14-10, poi 18-13) e Adams poco dopo conquista il set ball in maniout (24-19): chiude un attacco out di Drews, sul 25-19.

Lavarini manda in campo Cambi e Chirichella, nel testa a testa iniziale le azzurre mettono la testa avanti con l’attacco di seconda di Cambi (7-5), poi Novara scappa 12-7 con la pipe di Adams e ancora 14-8 con l’americana a segno a muro. Karakurt fa il vuoto (17-10) ma Gicquel entra e in battuta favorisce il 18-15, Cambi firma l’ace del 22-17 ma Kuznetsova non molla e fa due punti in fila per il 22-21 con Lavarini che ferma due volte il gioco. Gicquel sbaglia (24-21), Adams no: la Igor trova il 25-21 e si porta sul 2-1. Con Ituma e Giovannini in sestetto, la Igor mantiene il ritmo e fa subito 6-2 con una diagonale vincente e un ace di Adams; Giovannini fa due punti in fila (8-4), Cuneo rientra (8-7) ma Adams (11-7) e Ituma (12-7) riprendono la marcia con l’ace di Giovannini che vale il +7 (14-7). Chirichella mura Drews (17-11) e ancora Giovannini in diagonale mette al sicuro il set (20-13) con Ituma che avvicina il traguardo sul 23-15; Adams in parallela chiude i conti poco dopo, sul 25-17.

Così Stefano Lavarini a fine partita: “Abbiamo provato fino all’ultimo a inseguire il quarto posto, sapevamo che non dipendeva solo da noi ma abbiamo fatto il nostro. Ora ci aspetta una partita importantissima, con in palio quello che sarebbe qualcosa di davvero grosso. Aver vinto e aver potuto dare spazio un po’ a tutte le ragazze è importante, perché ora più che mai ci sarà bisogno di tutti”.

La CBF Balducci HR Macerata chiude la sua prima storica stagione in Serie A1 salutando il massimo campionato senza riuscire a regalare un’ultima soddisfazione ai suoi tifosi: la Megabox Ond. Savio Vallefoglia si impone nel derby marchigiano al Banca Macerata Forum in tre set nell’ultima giornata di Regular Season. Nonostante i 18 punti di Chaussee, top scorer, le pesaresi emergono grazie alla MVP Drews (16 punti con il 57% in attacco), agli 8 muri e 8 ace a fine gara.

Il primo break è delle arancionere, ma la Megabox trova subito una buona correlazione muro-difesa costruendo un leggero vantaggio. Chaussee non ci sta e Macerata torna in parità ma le pesaresi si affidano ai colpi di Kosheleva (11-13) e scappano con Mancini e Drews verso lo 0-1. Non bastano i 9 punti di Chaussee. Nel secondo set grande equilibrio che permane fino alle battute finali, con un botta e risposta che anima gli spalti del palazzetto marchigiano. Le protagoniste da un lato sono Chaussee (5), Malik (4) e Molinaro (4 con 3 muri), dall’altro Aleksic (5) e D’Odorico. L’allungo decisivo lo piazzano le ospiti, che hanno la meglio 24-26.

Nel terzo è ancora Vallefoglia a recitare il ruolo di protagonista, scappando sin da subito: 17-25 e tre punti fondamentali che portano le biancoverdi al nono posto, il migliore per iniziare i Playoff Challenge Cup da testa di serie. Le parole di Francesca Cosi: “Abbiamo cercato di bloccare la determinazione di Vallefoglia, il secondo set ci è sfuggito per poco, ma loro hanno dimostrato anche questa sera il lavoro valore. Sono molto rammaricata perché è stata una bellissima esperienza e che nonostante i risultati le emozioni sono state tante, anche in occasione di quest’ultima partita con il pubblico che non ci ha mai lasciate sole”. Così invece l’MVP Drews: “Per me è un altro risultato importante, siamo venuti qui per cercare di fare del nostro meglio e non lasciare nulla in campo. Tre punti fondamentali”.

Gioca una gara generosa la e-work Busto Arsizio, ma sono troppe le assenze per far fronte alla Vero Volley Milano che si impone per 0-3 davanti agli oltre 3000 spettatori dell’arena biancorossa. Oltre a Zannoni (in via di recupero), la UYBA ha dovuto rinunciare anche a Rosamaria (dolore addominale), Zakchaiou (bloccata dalla cervicalgia acuta) e dal terzo set anche a Omoruyi (crampi). Nonostante le buone prove di Stigrot (opposta) e Lualdi, la formazione di Marco Musso ha espresso solo a tratti il suo miglior gioco, facendo sudare Milano nel primo set e in parte nel terzo, ma subendo a lungo la forza dell’avversario. Thompson (14 ed MVP), Folie (10) e Davyskiba (11) le migliori per le ospiti, guidate da una splendida Orro, mentre tra le farfalle Stigrot è stata l’ultima ad arrendersi con 11, seguita da una positiva Degradi (9) e da una grintosissima Lualdi (8).

Le parole di coach Marco Musso: “Complicato dare una valutazione stasera perchè si è vista una evidente differenza fisica tra le due squadre, ma si è vista anche la voglia della UYBA di stare in campo per il più lungo tempo possibile. Il primo e terzo set sono la dimostrazione che possiamo giocare alla pari grazie alla voglia di dare qualcosa in più tutti quanti, grazie alla nostra battuta e al muro difesa. Questa settimana ci siamo allenati con difficoltà per le tante assenze, la qualità dell’allenamento fa la differenza e si vede sempre in partita”. Così invece Alessia Orro: “Sono molto contenta della prestazione della squadra stasera. Vittoria a parte, abbiamo potuto provare anche alcune situazioni di gioco in vista dei Playoff Scudetto. Siamo state brave a tenere alto il livello nonostante le avversarie ci abbiano dato filo da torcere. Sfideremo Casalmaggiore ma quello che conta sarà approcciare col piglio giusto l’atto finale della stagione. Ci hanno messo in difficoltà in passato ma lavorando bene in palestra, come stiamo facendo in questi mesi, troveremo la giusta fiducia”.

La Volley Bergamo 1991 tira fuori il cuore e la grinta mancata nell’ultimo mese e conquista tre preziosi punti nella sfida che la vedeva opposta alla TrasportiPesanti Casalmaggiore. Un risultato che permette alle orobiche di scavalcare Busto Arsizio e conquistare il settimo posto in classifica. All’equilibrio iniziale, Casalmaggiore risponde con uno strappo che porta le ospiti a +6 (10-16), ma 4 punti consecutivi di Lanier e un muro di Butigan riportano Bergamo a contatto (15-16). Si torna in parità con Lanier per il 17-17, con Lorrayna (7) arriva il sorpasso e di nuovo con Lanier il break (19-17). Il punto a punto porta ai vantaggi che sorridono alle rossoblù: Stufi e Lanier (11) firmano il 26-24.

Casalmaggiore si riprende in fretta e di nuovo si porta a +6 (9-15), Lorrayna (6) e il turno di battuta di Butigan riportano la parità (16-16). Il +2 arriva con la complicità di Cagnin, entrata in corsa nel primo set e confermata in campo, e del muro di Gennari (20-18). Con Lanier (7) è +3 (22-19), la Trasportipesanti però si fa avanti e trova una nuova parità (23-23). Finisce ancora una volta ai vantaggi e di nuovo con il 26-24 rossoblù. Le ospiti non ci stanno e ripartono ancora una volta con uno strappo: +5 (5-10). Coach Micoli ferma il gioco e alla ripresa Lorrayna (6) torna a farsi sentire. Non basta, perché il nuovo allungo di Casalmaggiore vale il +7 (8-15) e con Perinelli (6) e Dimitrova (7) riapre la partita (18-25). La battaglia non si placa e si viaggia a stretto contatto: la sfida è infuocata fino a metà set, poi le padrone di casa scappano e firmano il successo. MVP Lorrayna con 23 punti, Lanier chiude a 24 mentre Dimitrova si ferma a 19.

Le parole della brasiliana, MVP del match: “Questa è Bergamo, questo è il grande cuore di questa squadra. Oggi ci siamo divertite e siamo tornate a far vedere la bella pallavolo che ci ha permesso di arrivare ai Playoff Scudetto. Stiamo prendendo fiducia e ora non vogliamo più fermarci”. Questo il commento di Chiara De Bortoli: “La squadra rispetto alla gara contro Pinerolo ha iniziato a riprendersi però dobbiamo essere più ciniche. I primi due set ai vantaggi in verità sono stati persi nelle fasi centrali della frazione quando eravamo avanti di diversi punti. Nel quarto set poi abbiamo mollato e loro ci hanno messo qualcosa in più oltre alla nostra ricezione che si è sporcata. Siamo però seste matematiche, questo era il nostro obiettivo ed ora, dopo questi due giorni di riposo per riprenderci, dobbiamo dare il massimo nei playoff”.

SERIE A1

13° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 8 aprile ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 14-25, 25-20, 26-24, 7-15)

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (20-25, 21-25, 25-20, 23-25)

Igor Gorgonzola Novara-Cuneo Granda S.Bernardo 3-1 (21-25, 25-19, 25-21, 25-17)

Cbf Balducci Hr Macerata-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3 (22-25, 24-26, 17-25)

Sabato 8 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

E-Work Busto Arsizio-Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 11-25, 19-25)

Sabato 8 aprile ore 20.30 diretta Sky Sport

Volley Bergamo 1991-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (26-24, 26-24, 18-25, 25-17)

I TABELLINI

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 15-25 20-25) – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Lazic 5, Nwakalor 9, Galkowska 10, Gardini 3, Polder 7, Santos 1, Armini (L), Rumori. Non entrate: Galic, Guerra, Garcia, Avenia. All. Bertini. PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 11, Haak 17, Robinson-cook 10, Lubian 4, Wolosz 1, Plummer 10, De Gennaro (L), Gray 6, Gennari 1, Carraro, Samedy. Non entrate: Pericati (L), De Kruijf. All. Santarelli. ARBITRI: Mattei, Luciani. NOTE – Spettatori: 1024, Durata set: 27′, 26′, 26′; Tot: 79′. MVP: Haak.

Top scorers: Haak I. (17) Fahr S. (11) Galkowska M. (10)

Top servers: Galkowska M. (2) Fahr S. (1) Plummer K. (1)

Top blockers: Fahr S. (5) Nwakalor L. (3) Plummer K. (2)

E-WORK BUSTO ARSIZIO – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (22-25 11-25 19-25) – E-WORK BUSTO ARSIZIO: Degradi 9, Lualdi 8, Lloyd 1, Omoruyi 4, Olivotto 1, Stigrot 11, Bressan (L), Battista 1, Monza, Colombo. Non entrate: Zakchaiou, Zannoni (L), Cerbino, Montibeller. All. Musso. VERO VOLLEY MILANO: Sylla 5, Stevanovic 9, Orro 5, Davyskiba 11, Folie 10, Thompson 14, Parrocchiale (L), Candi 1, Stysiak. Non entrate: Larson, Allard, Negretti (L), Rettke, Begic. All. Gaspari. ARBITRI: Braico, Goitre. NOTE – Spettatori: 3021, Durata set: 28′, 21′, 23′; Tot: 72′. MVP: Thompson.

Top scorers: Thompson J. (14) Davyskiba A. (11) Stigrot L. (11)

Top servers: Orro A. (3) Candi S. (1) Stevanovic J. (1)

Top blockers: Folie R. (3) Stevanovic J. (2) Davyskiba A. (1)

IL BISONTE FIRENZE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (21-25 14-25 25-20 26-24 7-15) – IL BISONTE FIRENZE: Herbots 23, Alhassan 16, Nwakalor 13, Van Gestel 6, Sylves 6, Malinov 2, Panetoni (L), Graziani 5, Kosareva, Guiducci, Adelusi, Knollema. Non entrate: Lapini (L). All. Parisi. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 12, Alberti 11, Antropova 28, Zhu 26, Belien 8, Yao, Merlo (L), Pietrini 1, Mingardi, Di Iulio, Castillo. Non entrate: Washington, Angeloni (L), Shcherban. All. Barbolini. ARBITRI: Piana, Frapiccini. NOTE – Spettatori: 1331, Durata set: 29′, 21′, 24′, 27′, 15′; Tot: 116′. MVP: Zhu.

Top scorers: Antropova E. (28) Zhu T. (26) Herbots B. (23)

Top servers: Antropova E. (3) Graziani E. (1) Van Gestel C. (1)

Top blockers: Antropova E. (4) Zhu T. (3) Herbots B. (2)

WASH4GREEN PINEROLO – REALE MUTUA FENERA CHIERI 1-3 (20-25 21-25 25-20 23-25) – WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 3, Akrari 14, Prandi 1, Ungureanu 11, Gray 15, Zago 12, Moro (L), Carletti 6, Bussoli, Gueli (L), Bortoli, Miao, Renieri. Non entrate: Jones. All. Marchiaro. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 12, Mazzaro 8, Grobelna 14, Villani 13, Weitzel 10, Bosio 3, Spirito (L), Storck 9, Butler 4, Rozanski 3, Nervini 2, Morello, Fini (L). Non entrate: Kone. All. Bregoli. ARBITRI: Lot, Piperata. NOTE – Spettatori: 1500, Durata set: 23′, 28′, 22′, 26′; Tot: 99′. MVP: Grobelna.

Top scorers: Gray A. (15) Akrari Y. (14) Grobelna K. (14)

Top servers: Cazaute H. (4) Carletti F. (2) Weitzel C. (1)

Top blockers: Gray A. (5) Weitzel C. (2) Mazzaro A. (2)

IGOR GORGONZOLA NOVARA – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-1 (21-25 25-19 25-21 25-17) – IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 9, Danesi 8, Karakurt 15, Carcaces 3, Bonifacio 9, Battistoni, Fersino (L), Adams 13, Chirichella 5, Giovannini 4, Ituma 4, Cambi 2, Bresciani. Non entrate: Varela Gomez (L). All. Lavarini. CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 9, Cecconello 11, Diop 14, Kuznetsova 11, Hall 4, Signorile 1, Caravello (L), Caruso 6, Gicquel 2, Drews 1, Klein Lankhorst. Non entrate: Magazza, Gay (L), Agrifoglio. All. Bellano. ARBITRI: Verrascina, Cerra. NOTE – Spettatori: 2100, Durata set: 26′, 32′, 26′, 25′; Tot: 109′. MVP: Bonifacio.

Top scorers: Karakurt E. (15) Diop B. (14) Adams M. (13)

Top servers: Kuznetsova S. (2) Diop B. (1) Gicquel L. (1)

Top blockers: Cecconello A. (4) Caruso S. (3) Kuznetsova S. (2)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (22-25 24-26 17-25) – CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 4, Cosi 5, Malik 8, Chaussee 18, Aelbrecht, Dijkema, Fiori (L), Molinaro 7, Okenwa 4, Ricci, Abbott, Quarchioni. Non entrate: Napodano (L), Poli. All. Paniconi. MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 10, Hancock 6, Kosheleva 11, Mancini 2, Drews 15, D’odorico 11, Sirressi (L), Barbero. Non entrate: Ioni (L), Furlan, Berti, Piani, Laza’ro Castellanos, Papa. All. Mafrici. ARBITRI: Brancati, Brunelli. NOTE – Spettatori: 380, Durata set: 28′, 29′, 22′; Tot: 79′. MVP: Drews.

Top scorers: Chaussee C. (18) Drews A. (15) Kosheleva T. (11)

Top servers: Drews A. (2) Kosheleva T. (1) Hancock M. (1)

Top blockers: Aleksic M. (4) Molinaro B. (3) Kosheleva T. (2)

VOLLEY BERGAMO 1991 – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-1 (26-24 26-24 18-25 25-17) – VOLLEY BERGAMO 1991: Partenio, Stufi 6, Gennari 9, Lanier 24, Butigan 8, Da Silva 23, Cecchetto (L), Cagnin 7, May 1, Frosini, Turla’. Non entrate: Bovo, Cicola (L). All. Micoli. TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Melandri 7, Dimitrova 19, Perinelli 10, Lohuis 11, Carlini 6, Frantti 16, De Bortoli (L), Malual 1, Scola, Mangani, Buzzerio. Non entrate: Piva, Sartori, Braga (L). All. Pistola. ARBITRI: Curto, Boris. NOTE – Spettatori: 1055, Durata set: 28′, 32′, 25′, 28′; Tot: 113′. MVP: Da Silva.

Top scorers: Lanier K. (24) Da Silva L. (23) Dimitrova E. (19)

Top servers: Frantti A. (2) Gennari G. (2) Lanier K. (2)

Top blockers: Butigan B. (4) Gennari G. (4) Da Silva L. (3)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA REGULAR SEASON

Prosecco Doc Imoco Conegliano 72 (25 – 1); Savino Del Bene Scandicci 63 (21 – 5); Vero Volley Milano 61 (20 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 54 (18 – 8); Igor Gorgonzola Novara 51 (19 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 14); Volley Bergamo 1991 37 (12 – 14); E-Work Busto Arsizio 36 (12 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 30 (11 – 15); Il Bisonte Firenze 30 (9 – 17); Cuneo Granda S.Bernardo 28 (9 – 17); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 20); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 21); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 23).

PLAYOFF SCUDETTO

GARA 1

Sabato 15 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Prosecco Doc Imoco Conegliano – E-Work Busto Arsizio

Domenica 16 aprile ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991

Domenica 16 aprile ore 18.30 diretta Sky Sport

Vero Volley Milano – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Domenica 16 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

PLAYOFF CHALLENGE CUP

GARA 1

15-16 aprile

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4Green Pinerolo (Giorno e orario TBD)

Il Bisonte Firenze – Cuneo Granda S.Bernardo (Giorno e orario TBD)