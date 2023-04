Volley A1/F – Cuneo chiude la regular con un ko, Bellano: “Dal 2° set abbiamo perso qualità sia in ricezione sia in difesa”

Nel derby che chiude la regular season la Cuneo Granda S.Bernardo non ripete la grande prestazione della gara di andata e cade 3-1 al Pala Igor Gorgonzola Novara incassando così la diciassettesima sconfitta in campionato, la quarta consecutiva. Le padrone di casa partono piano e le cuneesi ne approfittano per aggiudicarsi il primo parziale con Kuznetsova in evidenza. La Cuneo Granda S.Bernardo parte bene anche nel secondo parziale, poi la Igor prende il controllo della gara trascinata da Adams, in campo per una impalpabile Carcaces, e Bonifacio, premiata poi MVP. Nel terzo set un moto d’orgoglio delle gatte vale la rimonta dal 18-11 al 22-21, ma nel rush finale le novaresi sono più ciniche; quarto parziale senza storia, con le due centrali cuneesi Cecconello (11 punti, 4 muri, 58% in attacco) e Caruso, subentrata a Hall nel finale del secondo set, ultime ad arrendersi. Per la formazione di coach Bellano un finale in linea con un’annata con pochi alti e tanti bassi e la sensazione di un potenziale mai espresso del tutto. Adesso l’attenzione è rivolta ai quarti di finale dei playoff Challenge Cup in cui la Cuneo Granda S.Bernardo, che ha concluso la regular season in undicesima posizione con 28 punti, affronteranno Il Bisonte Firenze, decimo a quota 30 punti. Gara 1 a Palazzo Wanny nel fine settimana del 15 e 16 aprile, gara 2 a Cuneo mercoledì 19, eventuale gara 3 ancora a Firenze nel weekend del 22-23 aprile.

MASSIMO BELLANO, ALLENATORE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Dal secondo set Novara ha diminuito il numero di errori, soprattutto in attacco, mentre noi un po’ alla volta abbiamo perso qualità, sia nel primo tocco di ricezione sia nell’organizzazione difensiva, perché sono caduti tanti pallonetti in situazioni che avevamo codificato. Non è stata una buona serata, ma voglio fare un applauso al lavoro delle centrali: Cecconello e Caruso sono state bravissime e hanno fatto un lavoro importante».

CRONACA

PRIMO SET Bellano schiera Diop opposta a Signorile, Kuznetsova e Szakmáry schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Lavarini replica con la diagonale Battistoni-Karakurt, Bosetti-Carcaces in banda, Danesi-Bonifacio al centro, Fersino libero. Ottimo avvio delle padrone di casa, che spingono dai nove metri e scappano sul 6-2. La Cuneo Granda S.Bernardo reagisce e trova l’aggancio sul 7-7. Cecconello mura l’attacco di Carcaces dalla seconda linea, Szakmáry gioca bene sulle mani del muro avversario e le gatte mettono la freccia (8-9). Sul primo break delle ospiti, arrivato grazie a un bel diagonale di Szakmáry e all’ace numero due di Kuznetsova, Lavarini chiede time out (17-15). Sul 21-22 siglato da Kuznetsova dentro Drews per Cecconello al servizio. Ancora Kuznetsova chiude uno scambio prolungato sul quale Lavarini ferma ancora il gioco (21-23). Un errore in attacco di Karakurt e l’ennesimo attacco a segno di una Kuznetsova in grande spolvero in attacco consegnano il primo parziale alla Cuneo Granda S.Bernardo: 21-25 (0-1). Tabellino: 7 Kuznetsova, 5 Danesi

SECONDO SET Sulle ali dell’entusiasmo la Cuneo Granda S.Bernardo vola sul 2-5, ma la Igor Gorgonzola Novara accorcia subito. Le padrone di casa impattano sul 7-7 grazie a due punti consecutivi di Karakurt e allungano sul 9-7. Dopo il time out chiesto da Bellano sull’11-8 la Igor Gorgonzola Novara continua a martellare con Adams e Karakurt (14-10). Diop prova a dare la scossa con due punti consecutivi, ma Karakurt tiene le padrone di casa a distanza di sicurezza: 18-13 e nuovo time out per la panchina ospite. Dentro Caruso per Hall e poi Drews per Kuznetsova. Bosetti risolve un’azione prolungata, Szakmáry sbaglia in attacco ma si riscatta subito (20-14). Diop e Cecconello con il muro per il tentativo di rimonta cuneese (21-16). Un errore in attacco di Drews chiude i conti sul 25-19: 1-1. Tabellino: 8 Diop, 6 Karakurt

TERZO SET Caruso per Hall dal via. Equilibrio fino al 5-5, quando Bosetti e Cambi firmano il break novarese. Un errore in attacco di Diop e un colpo piazzato di Bosetti per l’accelerazione della Igor Gorgonzola Novara: 10-6 e time out per Bellano. Bonifacio mura Diop, Adams fa male dalla seconda linea (12-7). La Cuneo Granda S.Bernardo fatica tremendamente in ricezione e a mettere giù la palla in attacco. Dopo il nuovo time out di Bellano sul 15-8 dentro Gicquel e Klein Lankhorst per Diop e Signorile. Caruso suona la carica con un primo tempo e un muro, poi sbaglia al servizio (18-11). L’ace di Gicquel e il diagonale di Szakmáry inducono Lavarini a chiamare a colloquio le sue sul 18-14. Cecconello e Kuznetsova trascinano la Cuneo Granda S.Bernardo sul 22-21 sul quale Lavarini chiede time out. Karakurt e Adams mettono il sigillo sul 25-21 (2-1). Tabellino: 5 Karakurt, 4 Adams, Cecconello, Caruso

QUARTO SET Drews per Kuznetsova. Tutto facile per la Igor Gorgonzola Novara in avvio (7-3). Kuznetsova in campo per Szakmáry. La solita Cecconello e Kuznetsova permettono alla Cuneo Granda S.Bernardo di tornare in scia (8-6). Sull’11-7 firmato da Adams Bellano chiede time out. L’ex Giovannini fa male dai nove metri: 14-7. La Cuneo Granda S.Bernardo non riesce a invertire la rotta. Sul 16-11 Bellano gioca la carta del doppio cambio: dentro Gicquel e Klein Lankhorst per Signorile e Diop, ma l’inerzia del set non cambia. Cecconello è l’ultima delle sue ad arrendersi (20-14). Chirichella e Adams per la chiusura della Igor Gorgonzola Novara sul 3-1 (25-17). Tabellino: 6 Adams, 4 Giovannini, Ituma, Diop

IGOR GORGONZOLA NOVARA – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-1 (21-25, 25-19, 25-21, 25-17)

IGOR GORGONZOLA NOVARA Battistoni, Karakurt 15, Bosetti 9, Carcaces 3, Bonifacio 9, Danesi 8, Fersino (L), Cambi, Adams 13, Bresciani, Giovannini 4, Chirichella 5, Ituma 4. N.e. Varela. All. Lavarini, vice all. Baraldi

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile 1, Diop 14, Kuznetsova 11, Szakmáry 9, Cecconello 11, Hall 4, Caravello (L), Caruso 6, Drews 1, Gicquel 2, Klein Lankhorst. N.e. Gay, Magazza, Agrifoglio. All. Bellano, vice all. Gandini

ARBITRI Verrascina e Cerra

NOTE – Spettatori 2100. Durata set: 26′, 32′, 26′, 25′. Tot: 1h29′. MVP Sara Bonifacio

Igor Gorgonzola Novara: 7 muri, 6 ace, 9 errori in battuta, 39% in attacco, 63% (39%) in ricezione. Cuneo Granda S.Bernardo: 12 muri, 4 ace, 8 errori in battuta, 30% in attacco, 47% (24%) in ricezione.

Classifica Prosecco Doc Imoco Conegliano 72 (25 – 1); Savino Del Bene Scandicci 63 (21 – 5); Vero Volley Milano 61 (20 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 54 (18 – 8); Igor Gorgonzola Novara 51 (19 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 14); Volley Bergamo 1991 37 (12 – 14); E-Work Busto Arsizio 36 (12 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 30 (11 – 15); Il Bisonte Firenze 30 (9 – 17); Cuneo Granda S.Bernardo 28 (9 – 17); Wash4green Pinerolo 19 (6 – 20); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 21); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 23).