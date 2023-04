Volley A2/F – Dentro o fuori: la LPM Bam Mondovì si gioca tutto a Montecchio per l’accesso ai playoff

Dopo l’Immacolata e Santo Stefano, anche il Sabato Santo è a tema pallavolo per la LPM Bam Mondovì. La formazione monregalese sarà infatti impegnata domani sera alle 18.00 sul campo della Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, con cui sta lottando strenuamente per la conquista dell’ultimo posto utile per i playoff.

Sono cinque le squadre che si stanno giocando il quarto e il quinto posto, quelli utili per la terza fase della stagione: la Valsabbina Millenium Brescia è quella più tranquilla con 56 punti, seguita dalla CDA Talmassons a 53 punti. Lpm Bam Mondovì e Futura Giovani Busto Arsizio tallonano le friulane a 52, mentre la Ipag S.Lle Ramonda Montecchio chiude il gruppo a 50.

Va da sé che per il “Puma” e per la Ipag si tratta di una vera e propria finale, in quanto con ogni probabilità la squadra sconfitta dovrebbe dire addio ad ogni sogno di continuare la stagione. Le due compagini si sono già affrontate il 30 dicembre scorso, già in casa delle venete, negli ottavi di finale di Coppa Italia: ad imporsi fu il sestetto di coach Solforati in cinque set.

Le “Pumine” sono reduci da una buona prestazione con Roma, anche se questa non ha portato punti, e hanno subito il controsorpasso da Talmassons al quinto posto. Il morale in casa LPM è comunque molto alto, con capitan Bisconti e compagne pronte ad uno nuovo scontro di grande importanza. La sfida di dicembre, così combattuta, non lascia tranquilli ma va detto che quella era una Mondovì in crisi, reduce da diverse sconfitte e che proprio da quel successo con le venete iniziò il suo ottimo 2023.

Il sestetto di coach Solforati presterà anche molta attenzione ai risultati degli altri campi: la Futura Giovani Busto Arsizio, una delle avversarie principali, se la vedrà con un Roma Volley Club fresco di promozione. Molto interesse ci sarà, inoltre, sulla sfida di Pasquetta che vedrà contrapposte Valsabbina Millenium Brescia e Cda Talmassons.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 5 (8-10/4)

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No (8/4)

Futura Giovani Busto Arsizio – Roma Volley Club (8/4)

Bsc Materials Sassuolo – Volley Soverato (8/4)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Lpm Bam Mondovì (8/4)

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Hermaea Olbia (8/4)

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Talmassons (10/4)

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA