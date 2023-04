Racconigi: nuova azienda per la manutenzione del verde pubblico

A partire dal 1 aprile 2023 è la ditta Gr Giardini di Giora Riccardo a curare la manutenzione del verde pubblico nel Comune di Racconigi. L’appalto terminerà il 31 dicembre 2023.

L’azienda dovrà occuparsi della potatura delle siepi e della tosatura dell’erba, oltre a interventi di rimozione delle erbe infestanti e di pulizia e cura delle aiuole fiorite. Sarà a carico della ditta anche l’innaffiatura periodica e la potatura delle chiome degli alberi.

Due volte all’anno poi dovranno essere effettuati interventi di pulizia al Canale Brunotta, con sfalcio di erba e arbusti.

“Per noi è molto importante, come Amministrazione, che le aree verdi comunali siano sempre pulite e ordinate; per questo motivo sono programmati interventi di manutenzione lungo tutto il corso dell’anno, a seconda della stagionalità –commenta il consigliere delegato alle aree verdi Domenico Annibale- Speriamo che questa nuova gestione possa portare le migliorie necessarie, in modo che tutti i cittadini possano accedere ad aree verdi curate e sicure”.

In foto: Manutenzione del Viale di platani a doppio filare di Corso Principe di Piemonte nel 2019.