Eccellenza Femminile: ecco il calendario dei Playoff

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha ufficializzato il calendario dei Playoff di Eccellenza Femminile, che partiranno con i Quarti di Finale domenica 7 maggio.

Domenica 7 Maggio 2023 – ore 16.00 – gare di andata

1) ACCADEMIA TORINO CALCIO – BULE’ BELLINZAGO Via Milano 61 – Grugliasco

2) TORINO WOMEN – FEMM. JUVENTUS TORINO Via S. Bernardo – Pianezza

3) CIT TURIN LDE – MONCALIERI CALCIO C.so Ferrucci 63 – Torino

4) AREA CALCIO ALBA ROERO – ALESSANDRIA Via C. del Piano – Mussotto d’Alba

Domenica 14 Maggio 2023 – ore 16.00 – gare di ritorno

1) BULE’ BELLINZAGO – ACCADEMIA TORINO CALCIO Via Cameri – Bellinzago

2) FEMM. JUVENTUS TORINO – TORINO WOMEN Via Faccioli 72/A – Torino

3) MONCALIERI CALCIO – CIT TURIN LDE V. Confalonieri – Moncalieri

4) ALESSANDRIA – AREA CALCIO ALBA ROERO Via Falcone – Alessandria

Accederanno alle semifinali le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore.

2^ fase

Le gare della 2^ fase si disputeranno, con format andata/ritorno, Domenica 21 e Domenica 28 Maggio 2023, secondo questi abbinamenti:

1) Vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2

2) Vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4

Le gare di andata si disputeranno in casa della peggior classificata al termine del Campionato. Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore.

3^ fase

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, Domenica 4 Giugno 2023. Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente della finale accederà al Campionato di Serie C Femminile 2023/2024 (n. 1 promozione).