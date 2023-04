Arriva il Rally Piemonte Un evento davvero “totale”

Non una semplice gara, ma molto di più. Come recita il claim “Not just a race” – giustamente in inglese, vi­sto il forte richiamo internazionale della manifestazione -, il Rally Regione Piemonte è un evento che, nel solco della grande tradizione del Rally di Alba, va ben oltre i ca­noni della classica competizione sportiva. Al centro, ci sarà chiaramente lo sport, con lo spettacolo garantito dagli equipaggi in gara, molti dei quali di blasone mondiale, e dal rombo inconfondibile delle loro fiammanti auto, autentici gioielli che intrigano non solo gli appassionati. Ma a rendere l’appuntamento ancora più coinvolgente ed emozionante sarà lo scenario in cui si svolge: le colline piemontesi, a partire da quelle patrimonio dell’umanità Unesco di Langhe, Roero e Monferrato e del­l’Al­ta Lan­ga, tesori ormai apprezzati in ogni angolo del pianeta. Ed è qui che il Rally Regione Piemonte si fa “totale”, unendo l’aspetto della gara di altissimo livello a quello della promozione del territorio su larga scala. Sarà proprio così perché l’evento organizzato con grande determinazione, passione e com­petenza dai volontari del Cinzano Rally Team, e sostenuto da tanti partner di valore, a partire dalla Regione Piemonte, dall’Aci, dai Comuni e da realtà private di primo piano, sarà seguito, tramite Internet, i social e la tv, in oltre cento Paesi, oltre che, dal vivo, dai tifosi e dalle tante persone al seguito del rally, con ricadute – dirette e indirette – per il turismo e l’economia del territorio. Territorio che sarà, appunto, l’altro grandissimo protagonista. Dal 13 al 15 apri­­le, Alba, che sarà il cuore del Rally Regione Pie­monte ospitando partenza e arrivo, e le colline che la circondano si mostreranno in tutto il loro fascino, mettendo in luce una natura sapientemente lavorata dall’uomo, che l’ha sempre rispettata e valorizzata. Proprio come farà la gara, che sarà completamente ecocompatibile grazie al progetto “Green Tires”. E per rendere an­cora più straordinario l’appuntamento ecco tantissime iniziative collaterali, pensate per coinvolgere il maggior numero possibile di persone in quella che sarà un’incredibile festa di tutto il Piemonte. E noi di IDEA e IDEA­WEB­TV.IT, nel ruolo di media partner, siamo pronti a raccontarla, con questo ricco speciale e tanto altro.