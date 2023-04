Il mese di aprile al museo diocesano

CANTERO’ DI GIOIA. UN VIAGGIO TRA ARTE E MUSICA | laboratorio per bambini 6-12 anni | sabato 8 aprile, ore 16.00

Un piccolo viaggio per una grande festa: la Pasqua. Un cammino tra opere d’arte e musica che parte nel buio della Passione di Gesù, ci accompagna verso la luce del giorno di Pasqua per esplodere in un canto di gioia.

Costo dell’attività 7€ a bambino.

LIGURIA MEDIEVALE | presentazione con l’autore | venerdì 14 aprile, ore 17.30

55 luoghi da scoprire e visitare. I monumenti medievali della Liguria costituiscono un patrimonio storico, architettonico e artistico straordinario, spesso rimasto ingiustamente nell’ombra. Questo libro vuole essere una guida per coloro che vogliono andare alla scoperta delle cattedrali, delle grandi abbazie, dei conventi, ma anche di quei siti distanti dalle città: pievi, cappelle, battisteri, chiese private e castelli … L’autore Simone Caldano dialogherà con Laura Marino, direttrice del Museo diocesano.

PASSI DI MEMORIA | visita accompagnata | domenica 16 aprile, ore 15.00

Domenica 16 aprile appuntamento davanti all’ingresso principale del cimitero cittadino di Cuneo per una visita alle tombe artistiche e monumentali accompagnati dal prof. Giovanni Cerutti. Il ritrovo è fissato alle ore 15.00 e il percorso ha durata di due ore circa. La visita è gratuita e a Cura dell’Associazione Volontari per l’Arte della diocesi di Cuneo.