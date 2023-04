Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì lotta ma cede a Roma, Talmassons espugna Olbia e torna al quinto posto

La LPM Bam Mondovì non riesce a fermare la corsa della capolista Roma Volley Club. Questo il verdetto della quarta giornata della Pool Promozione, che vede la compagine monregalese cedere per 3-1 alle capitoline, che guadagnano in questo modo la promozione in A1. Orgogliosa la prestazione del “Puma” di fronte a una ottima squadra, ma non arrivano punti e la corsa ai playoff si fa più complicata.

Il numeroso pubblico del Palamanera ha assistito forse a uno dei migliori set disputati dalle padrone di casa, il primo, ma le ospiti hanno mostrato già nel secondo e nel terzo la loro qualità, trascinate dalla triade di ex della sfida composta da Rivero, Bici e Rebora, accolte calorosamente nel loro ritorno in un palazzetto in cui hanno dato molte emozioni. Nel quarto set Roma è avanti di parecchio, ma subisce la rimonta di capitan Bisconti e compagne, che non si concretizza per pochissimo.

LPM BAM MONDOVI’ – ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (25-21 17-25 18-25 23-25)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 13, Riparbelli 5, Decortes 23, Populini 4, Pizzolato 4, Giroldi, Bisconti (L), Colzi 6, Longobardi 2, Takagui, Giubilato. Non entrate: Zech. All. Solforati.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis, Rivero 20, Rucli 9, Bici 13, Melli 15, Rebora 9, Ferrara (L), Valoppi, Ciarrocchi. Non entrate: Valerio, Bianchini, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

ARBITRI: Cavicchi, Russo. NOTE – Spettatori: 630, Durata set: 27′, 24′, 26′, 29′; Tot: 106′.

MVP della sfida è una strabordante Jessica Rivero, che chiude la sua serata con 20 punti. In casa LPM un’altra ex della gara, Clara Decortes, fa ancora meglio chiudendo con 23 palloni messi a terra e lottando fino alla fine nonostante la vistosa fasciatura alla coscia. La compagine di Mondovì è chiamata ora a chiudere con due trasferte la sua Pool Promozione, la prima in casa della Ipag S.Lle Ramonda Montecchio.

Proprio la formazione veneta fa parte del gruppo di quattro squadre che realisticamente si giocherà l’ultimo posto disponibile per i playoff. A guidarlo c’è nuovamente la Cda Talmassons, che conquista due punti in casa della Volley Hermaea Olbia e riconquista il quinto posto provvisorio. A -1 ci sono LPM Bam Mondovì e Futura Giovani Busto Arsizio, che travolge per 3-0 una Itas Ceccarelli Martignacco ormai in disarmo. Montecchio insegue a -3 da Talmassons e vede nella sfida di sabato (ore 18.00 il via) come ultima chance di giocarsi l’accesso alla terza fase.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 4

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Ceccarelli Martignacco 3-0 (25-20, 25-11, 25-18)

Lpm Bam Mondovì-Roma Volley Club 1-3 (25-21, 17-25, 18-25, 23-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-2 (24-26, 25-27, 25-17, 25-16, 15-13)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Bsc Materials Sassuolo 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Volley Soverato-Itas Trentino 1-3 (20-25, 26-24, 28-30, 15-25)

Volley Hermaea Olbia-Cda Talmassons 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 13-25, 12-15)

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA

Roma Volley Club 76 Itas Trentino 68 Omag-MT San Giovanni in M.no 61 Valsabbina Millenium Brescia 56 CDA Talmassons 53 Lpm Bam Mondovì 52 Futura Giovani Busto Arsizio 52 Ipag S.lle Ramonda Montecchio 50 Bsc Materials Sassuolo 47 Itas Ceccarelli Martignacco 45 Volley Soverato 37 Volley Hermaea Olbia 31

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 5 (8-10/4)

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No (8/4)

Futura Giovani Busto Arsizio – Roma Volley Club (8/4)

Bsc Materials Sassuolo – Volley Soverato (8/4)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Lpm Bam Mondovì (8/4)

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Hermaea Olbia (8/4)

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Talmassons (10/4)