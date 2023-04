Baseball: iniziata la stagione dello Skatch Boves

Nel primo week end di aprile è iniziato il campionato regionale del baseball giovanile regionale. Lo Skatch Boves Baseball, in questa stagione, mette in campo tre formazioni nei campionati U12, U15 e U18.

Dopo un’ottima stagione invernale ed il secondo posto nel campionato indoor della Western League la squadra U12 diretta da Andrea Melis sabato 1° aprile ha vinto i propri incontri contro la formazione dei Grizzlies allo stadio Comunale di via Passo Buole a Torino per 14-2 e 8-5 confermando l’ottimo percorso di crescita tecnica dei giovanissimi player Bovesani.

Sempre sabato, ma sul campo amico di via delle Alpi a Boves, la nuova formazione U18 ha fatto il proprio debutto nella categoria maggiore dei campionati giovanili affrontando i Grizzilies Torino.

La formazione seguita dal tecnico Pedro Pena ha disputato un ottimo inizio di gara portandosi in vantaggio per 5-1 al temine della quinta ripresa poi alcune indecisioni in fase d’attacco della squadra locale e un ottima reazione della strutturata squadra ospite ha ribaltato la situazione portando il punteggio finale a 9-6 per i Torinesi. Comunque ottime sensazioni parte dello staff per la crescita tecnica della squadra.

La domenica mattina ha chiuso il week end di baseball la formazione dell’U15 che disputava il derby provinciale contro il Fossano. Gara intensa con due formazioni che hanno fatto vedere un gran bel baseball ma che ha visto prevalere il Fossano per 7 a 5. I tecnici Veruska del Marco e Andrea Melis si rammaricano per alcune situazioni di gioco che potevano ribaltare la gara ma in generale soddisfatti per la crescita tecnica della giovane formazione.

Mercoledì 5 aprile sul diamante del Settimo B.C. si effettuerà il primo try out della categoria Senior League Baseball per selezionare la rappresentativa Piemontese che parteciperà al prossimo Torneo delle Regioni che quest’anno si disputerà in Toscana il primo week nd di giugno. Lo staff tecnico della categoria U18 ha selezionato 5 atleti che si impegneranno nella conquista di un posto da titolare nella selezione Piemontese:

Ariaudo Matteo, Boarino Giacomo, Cavallo Tommaso, Giordanengo Francesco e Pessione Elias.

Lo stesso giorno ma sul campo di via Passo Buole a Torino try out di selezione regionale Little League Baball in vista del TDR di giugno. Lo staff Under 12 ha selezionato i seguenti atleti Alessandro Giordanengo, Matteo Martini, Matteo Fina, Edoardo Hoxai, Alessandro Alberetto,Filippo Oggero, Bugliarelli Nicolò e Giordano Gabriele

Dopo la pausa Pasquale le formazioni giovanili dello Skatch Boves affronteranno:

il 15 aprile alle ore 15,00 la categoria U12 ospiterà i Blackhorses Pinerolo allo skatch Field di via delle Alpi a Boves, mentre l’U18 sarà di scena sul diamante di Mondovì contro il Settimo B.C. alle ore 15. Domenica mattina 16 aprile alle ore 10,00, allo skatch Field di via delle Alpi a Boves, la squadra U15 incontrerà i pari eta dell’Avigliana Bees.

U12 @ Grizzlies Torino 2-14 5-8

U18 vs. Grizzlies 6-9

U15 vs. Fossano 5-7

c.s.