Volley A2/M – Cuneo saluta la stagione con una vittoria. Definita la griglia playoff, Lagonegro retrocede

Si è chiusa ieri, con la disputa dell’ultimo turno, la stagione regolar della Serie A2 maschile di pallavolo. Ai verdetti già noti prima dell’inizio delle gare si sono aggiunti quelli rimanenti, cioè il nome dell’eventuale seconda squadra retrocessa e gli accoppiamenti dei quarti di finale playoff.

Non interessata da alcuna di queste lotte, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si congeda dai suoi tifosi e da un’annata sottotono con una vittoria per 3-0 ai danni della Conad Reggio Emilia. I biancoblu terminano così la loro stagione con 37 punti in classifica, al nono posto, e con l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia per mano di Vibo Valentia, poi vincitrice.

Pur con gli emiliani in caccia di punti per non retrocedere, il sestetto di coach Revelli vuole regalarsi un’ultima nota positiva e conquista un primo set combattuto per 27-25. La seconda frazione scorre via più liscia per i cuneesi, che nella seconda metà trovano l’allungo decisivo. Coach Revelli decide dunque di dare spazio a tutti i suoi atleti nel terzo set e nessuno vuole sfigurare: sotto anche 11-16, Cuneo rimonta e chiude 26-24. Sugli scudi capitan Botto, che chiude la sua serata con 17 punti personali.

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia 3-0 (27-25, 25-18, 26-24)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 1, Botto 17, Sighinolfi 6, Santangelo 7, Parodi 7, Codarin 6, Lilli (L), Lanciani 0, Chiapello 6, Cardona Abreu 9, Bisotto (L), Kopfli 4, Esposito 0. All. Revelli.

Conad Reggio Emilia: Sperotto 0, Perotto 7, Caciagli 5, Suraci 14, Mariano 10, Volpe 11, Torchia (L), Santambrogio 0, Cantagalli (L), Mian 0, Meschiari 0. N.E. Bucciarelli, Elia. All. Fanuli.

ARBITRI: Santoro, Venturi. NOTE – durata set: 32′, 26′, 29′; tot: 87′.

Pur perdendo nettamente, Reggio Emilia ottiene una faticosa salvezza: la contemporanea sconfitta della Cave Del Sole Lagonegro in casa della Tinet Prata di Pordenone mantiene il distacco tra le due squadre a quattro punti. Per regolamento, non è dunque da disputarsi lo spareggio e i lucani scendono in Serie B insieme alla HRK Motta di Livenza.

Ufficiale anche la griglia playoff, con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia a prendersi il seed numero 1. Delta Group Porto Viro e Kemas Lamipel Santa Croce conquistano due vittorie preziose che permettono loro di guadagnarsi i seed 3 e 4, con relativo vantaggio casalingo nei quarti di finale in partenza il 16 aprile. Seconda forza per buona parte della stagione, la BCC Castellana Grotte paga un’ultima parte di stagione complicatissima (sei sconfitte nelle ultime otto) e partirà dalla casella numero sette.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 26 (2/4)

Tinet Prata di Pordenone – Cave Del Sole Lagonegro 3-1 (22-25, 25-15, 27-25, 25-14)

Videx Yuasa Grottazzolina – Pool Libertas Cantù 3-1 (19-25, 25-15, 25-21, 25-20)

Consoli McDonald’s Brescia – HRK Motta di Livenza 2-3 (15-25, 27-25, 25-20, 22-25, 12-15)

Kemas Lamipel Santa Croce – BCC Castellana Grotte 3-1 (25-15, 19-25, 25-19, 25-19)

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia 3-0 (27-25, 25-18, 26-24)

Delta Group Porto Viro – Consar RCM Ravenna 3-2 (25-22, 23-25, 23-25, 25-16, 17-15)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-0 (25-21, 25-13, 25-15)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 60 Pool Libertas Cantù 48 Delta Group Porto Viro 46 Kemas Lamipel Santa Croce 45 Tinet Prata di Pordenone 45 Agnelli Tipiesse Bergamo 44 BCC Castellana Grotte 43 Consar RCM Ravenna 39 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 37 Videx Yuasa Grottazzolina 34 Consoli McDonald’s Brescia 30 Conad Reggio Emilia 28 Cave del Sole Lagonegro 24 HRK Motta di Livenza 23

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, QUARTI DI FINALE

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (1a Regular Season) – Consar RCM Ravenna (8a Regular Season)

Pool Libertas Cantù (2a Regular Season) – BCC Castellana Grotte (7a Regular Season)

Delta Group Porto Viro (3a Regular Season) – Agnelli Tipiesse Bergamo (6a Regular Season)

Kemas Lamipel Santa Croce (4a Regular Season) – Tinet Prata di Pordenone (5a Regular Season)