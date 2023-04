Domani, lunedì 3 aprile il Ministro Salvini inaugura il lotto 2.6 b dell’autostrada Asti-Cuneo

Domani, lunedì 3 aprile, alle 10,30, ci sarà l’apertura al traffico del lotto II.6b dell’autostrada Cuneo-Asti, tra la tangenziale di Alba e lo svincolo Alba-Ovest, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Matteo Salvini, e del presidente della Regione, Alberto Cirio.

Il Ministro, infatti dopo il sopralluogo si sposterà con il Segretario Nazionale Lega Piemonte Riccardo Molinari all’inaugurazione della sede della Lega Salvini Premier di Alba in via Gazzano; chiuderà la giornata in provincia di Cuneo con la visita aziendale alla Alstom di Savigliano.

Mantenuta dunque la promessa di concludere i lavori del primo lotto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di fine 2023. Le opere avrebbero potuto essere ancora più veloci se si fosse sbloccato l’iter dell’ultimo lotto della A33, i famosi cinque chilometri da Verduno al viadotto di Cherasco. Pare ora, che in seguito agli incontri tra la Soprintendenza e la società Asti-Cuneo, le operazioni di perfezionamento per ottenere il parere del ministero della Cultura si siano concluse in maniera poositiva. Si attende ora l’autorizzazione da parte del ministero dell’Ambiente, per completare la procedura.