Cordoglio per l’ex sindaco di Barge Pier Paolo Agù

È mancato all’età di 79 anni Pier Paolo Agù, ex sindaco di Barge e per moltissimi anni attivo in consiglio comunale.

Fu eletto alle elezioni amministrative nel 1975 per il Partito Socialista, rimanendo attivimente legato alla politica fino al 2007. Dal 1988 al 1992 ricoprì la carica di assessore supplente nell’amministrazione guidata da Luciano Gontero, al quale subentrò come sindaco dal settembre ’92 sino al novembre ’93. Nei due mandati del sindaco Roberto Broardo era stato prima semplice consigliere comunale e poi assessore e vice sindaco dal 1997 al 2002.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 aprile, alle ore 10 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Barge.

Alla famiglia giungano le sentite condoglianze dell’editore Carlo Borsalino, della redazione della rivista IDEA e IDEAWebtv.