A Mondovì presentazione saggio “Il cuore batte sempre a sinistra?” di Maurizio Arduino e Alice Garelli

Venerdì 7 aprile, alle 18, presso l’Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza (Via Giolitti, 1), nell’ambito della rassegna di incontri con l’autore organizzati dalla biblioteca civica, verrà presentato il libro scritto a quattro mani da Maurizio Arduino e Alice Garelli, Il cuore batte sempre a sinistra? Per una rinascita emozionale dei valori progressisti, edito nel 2022 da Europa Edizioni.

Saranno presenti gli autori che dialogheranno con Luca Pione e Stefano Sicardi.

L’incontro sarà introdotto dal Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo. L’ingresso è libero.

Viviamo in un’epoca in cui l’imperativo categorico sembra essere quello di dover trovare per forza una soluzione rapida, semplice ed “efficace” per tutto, politica compresa. Con buona pace di chi da decenni mette in guardia dal cercare soluzioni semplici per una società dominata dalla complessità. In questi anni in Italia abbiamo visto alternarsi governi di qualsiasi genere e composizione, presunti nemici diventare alleati, alleanze durare quanto uno schiocco di dita e campagne elettorali in cui gli slogan hanno sostituito i contenuti. Ora ci ritroviamo in un momento storico in cui le tensioni sociali sono al limite, la crisi economica è galoppante, le disuguaglianze si inaspriscono, le opportunità si assottigliano e il nostro pianeta ci chiede a gran voce pietà. In tutto questo la sinistra italiana vive una crisi interna profonda. Tuttavia, la voglia di rinascere e creare una prospettiva unitaria accomuna tante persone di diverse generazioni che si riconoscono nei suoi valori: occorre ritrovare la passione di chi ha ancora il cuore a sinistra..

Maurizio Arduino, nato nel 1961 e si è laureato in Psicologia presso l’Università di Padova e Specializzato in Psicologia Clinica presso l’Università di Torino. È psicologo dirigente presso l’ASL CN1 e lavora da oltre trent’anni nel Servizio Sanitario Nazionale. Docente a contratto in diverse università italiane, ha fatto parte di gruppi di lavoro regionali e nazionali sul tema dell’autismo e ha pubblicato con Einaudi il libro di racconti Il bambino che parlava con la luce (2014). Dal 2003 è condirettore della rivista Autismo e disturbi del neurosviluppo delle Edizioni Erickson. È stato consigliere comunale a Mondovì (Cuneo) e consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte.

Alice Garelli, nata nel 1999, si è diplomata presso il Liceo Economico Sociale di Mondovì e attualmente frequenta la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Negli anni del liceo ha mostrato particolare interesse nei confronti della scrittura e dell’attualità ed è proprio questa passione che la porterà a fondare nel 2016 il magazine online “Tangram” di cui sarà direttrice per quattro anni.