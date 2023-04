Torna per la 13esima volta lo Shakabum Day, il festival di arte di strada

La manifestazione si svolgerà in via Roma, in tutta la sua lunghezza tra piazza Galimberti e piazza Torino, e piazza Boves.

Il programma inizia sabato 6 maggio alle 17,30 in via Roma, con lo spettacolo di Pass Pass, un clown fantasista e poeta con esperienza trentennale e una missione molto chiara: far ridere e sognare tutti i suoi fortunati spettatori. A continuazione si esibirà la compagnia CircoSottoVuoto, alle 18:30 in largo Audiffredi, che lascerà il pubblico a bocca aperta con acrobazie aeree su cinghie e palo cinese a 6 metri di altezza.

Dopo una breve pausa per dare a tutti il tempo di cenare (pausa durante la quale verrà comunque proposto un dj set in piazza Boves, dalle 19:30 alle 21:30, per intrattenere chi scelga di rimanere), si continua in piazza Boves con una breve performance di fuoco (manipolazione di attrezzi infuocati, a cura di Abiba) cui seguirà alle 21:45 la performance aerea dell’Associazione SlackLineCuneo ASD, capitanata da Luca Chiarva, che ci regalerà momenti di meraviglia realizzando una traversata della piazza camminando su una fettuccia tirata da un tetto all’altro (attività questa che farà il suo storico debutto nella città di Cuneo proprio all’interno di questa manifestazione).

A chiudere la serata (sempre in piazza Boves) ci penseranno alle 22:15 le Wunder Tandem, un duo scatenato composto da due eclettiche e stravaganti musiciste romane che vengono apposta dalla capitale con un unico obiettivo: farci ballare.

Nella giornata di domenica 7 maggio invece le danze si apriranno alle 15:00 in via Roma davanti a Sant’Ambrogio, dove il ludobus dell’associazione Macramè allestirà una zona gioco portando in strada i giochi della tradizione, per il divertimento di grandi e piccini.

In contemporanea nella zona antistante a largo Audiffredi verrà allestita un’esposizione di pittura, in cui saranno esposte le opere di alcuni talenti locali selezionati da Elisa Calzoni, mentre in piazza Boves si terranno dei laboratori per chiunque voglia mettersi in gioco imparando qualcosa: uno di riciclo a cura di Rossella Squillace e uno di slackline a

cura di SlackLineCuneo ASD, entrambi con orario 15:00-17:00.

Ma il piatto forte della giornata di domenica riguarda come sempre gli spettacoli di artisti di strada affermati a livello nazionale ed internazionale, che si esibiranno nei punti loro dedicati lungo via Roma.

Ad aprire le danze sarà Manuele Pascal, artista veneto poliedrico che intratterrà il suo pubblico a colpi di magia e giocoleria (via Roma, 16:00 e 17:45).

L’incanto continuerà poi con Peppino Marabita, clown e giocoliere siciliano specializzato in teatro fisico che trasporterà senza parole gli spettatori in un mondo fantastico e surreale in cui un impavido marinaretto si cimenterà in equilibri decisamente precari (via Roma, 16:30 e 18:00).

Sarà poi il turno del teatro di figura: a muovere i fili dei suoi strani burattini sarà El Bechin, clown marionettista veneto che col suo irresistibile humor macabro e assurdo ci seppellirà dalle risate (via Roma, 17:00 e 18:30).

Tornano poi le due compagnie che hanno inaugurato la manifestazione il giorno precedente: Pass Pass e CircoSottoVuoto, che per chi li voglia rivedere o se li fosse persi si esibiranno rispettivamente alle 17:15 e 18:45 in via Roma e alle 16:45 e 18:15 in largo Audiffredi.

In contemporanea, in piazza Boves per tutto il pomeriggio (dalle 15:45 alle 19:00) rimarrà in azione l’associazione SlackLine Cuneo ASD, che proporrà delle traversate libere e senza vincoli di orario sulla linea tirata la sera prima tra i tetti dei palazzi; sempre nella piazza, già dalla mattina inizierà l’attività di body painting, a cura di Ilaria De Angelis, che con sapiente trucco applicato su tutto il corpo trasformerà delle modelle scelte precedentemente in fantasiosi personaggi immaginari che poi nel pomeriggio si muoveranno itineranti tra il pubblico della manifestazione. Sempre a proposito di trucchi, torna anche quest’anno l’angolo “Truccabimbi”, dove i più piccoli potranno farsi truccare

trasformandosi nei personaggi della loro fantasia (via Roma e piazza Boves).

Da segnalare infine lo ShakaBar: un piccolo bancone allestito in piazza Boves (sia sabato che domenica) dove ci si potrà dissetare con acqua e birra e ricaricare con un caffè; il bancone è gestito direttamente dall’associazione Geghebaba e i proventi andranno a sostenere i costi della manifestazione; sempre a gestione diretta della Geghebaba

ci sarà anche l’immancabile InfoPoint: un banchetto in via Roma (il sabato sera in piazza Boves) dove sarà possibile ottenere informazioni e programmi, oltre che sostenere economicamente il festival stesso acquistando a offerta libera nasi rossi e palloncini targati Shakabum.

La direzione artistica dell’evento –organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Geghebaba– è stata affidata come sempre a Juriy Longhi, affermato artista del nostro territorio.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in Piazza Seminario.

Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o visitare la pagina Facebook “Shakabum Day”.