Inaugurata Fruttinfiore” a Lagnasco: eccellenze ortofrutticole, enogastronomiche e artigianali al centro (FOTO)

È stata inaugurata la XXI edizione di Fruttinfiore, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e che ogni anno attira a Lagnasco oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte e non solo.

Ieri, venerdì 31 marzo, alle 16,00, lo STAO ha ospitato l’inaugurazione ufficiale della XXI edizione di Fruttinfiore con il tradizionale taglio del nastro sul Piazzale Asprofrut, a cui è seguita la consueta visita delle autorità agli stand espositivi e la consegna del Premio Fruttinfiore e dei riconoscimenti ai lagnaschesi ottantenni che hanno trascorso la loro vita lavorando per la frutticoltura e per il territorio.

Il Mercatino si riconferma la vetrina dedicata alle eccellenze

del territorio; anche quest’anno ospita numer

ose aziende locali che fanno conoscere i propri prodotti ai visitatori della manifestazione.

PIAZZA UMBERTO 1° – I CONSORZI DI VALORIZZAZIONE – LE ISTITUZIONI – IL VOLONTARIATO, GLI SHOWCOOKING E GLI SPETTACOLI

Interesse per lo spazio “Fruttinpiazza”. La Piazza Umberto 1° diventa infatti è il cuore della manifestazione. In Piazza sono ospitati i gazebi dei Consorzi di valorizzazione dei prodotti del territorio e degli Enti istituzionali che concorrono all’organizzazione della manifestazione, lo spazio denominato “Melagorà” in cui trovano posto i due prodotti principali del territorio lagnaschese e cioè “La Mela Rossa cuneo IGP” ed il “Crudo di Cuneo D.O.P.“ e lo spazio in cui oggi e domani sono proposti gli showcooking e gli spettacoli abbinati alla manifestazione.Domani, domenica 2 aprile, lo spazio spettacoli sarà invece dedicata interamente agli showcooking: si comincerà alle ore 12,00, dopo l’arrivo della “Camminata tra i frutteti in fiore” con la presentazione dell’”APERITIVO FRUTTINFIORE”, inventato, presentato e servito a cura dell’Istituto Alberghiero di Barge.

Una notevole attrazione sarà sicuramente rappresentata dalla presenza, nel pomeriggio alle ore 14,30, di Carmine Gorrasi in arrivo direttamente dalla conosciuta trasmissione “Mastechef”. Il giovane Carmine ci presenterà il “Menù di Fruttinfiore”, da lui stesso preparato e presentato, a base dei prodotti del territorio.

Un dolce appuntamento è invece previsto per le ore 17,30, quando il pasticcere lagnaschese Marco Gullino, si esibirà nella decorazione di un Maxi Uovo di Pasqua che, al termine dell’esibizione sarà rotto e distribuito, fino ad esaurimento, a tutti i presenti.

Sempre in Piazza Umberto 1°, alla domenica si potranno ammirare gli Scultori della Valle di Susa” che, dalle ore 10,00 alle ore 18,0

0 si esibiranno nella loro attività creando dal legno oggetti a forma di frutta e fiori,

Da non dimenticare le ormai tradizionali “Frittelle di mele” preparate dai volontari della Pro Loco e che quest’anno saranno disponibili già dal pomeriggio di sabato 1° aprile e per tutta la giornata di domenica 2 aprile.

E infine, ma non per importanza, lo spazio dedicato al volontariato che, sempre in Piazza Umberto 1° ospiterà il Banco di Beneficenza della Scuola Materna e la Bancarella dei manufatti degli alunni, preparata dalla Scuola Primaria di Lagnasco.