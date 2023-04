A Limone laboratorio pasquale in biblioteca e caccia alle uova per le vie del paese

In occasione della festività pasquale, sabato 8 aprile Limone Piemonte propone un pomeriggio per bambini e famiglie all’insegna della coinvolgente Caccia alle Uova, arricchita da uno speciale laboratorio a tema.

Un evento dedicato ai bambini dai 4 anni in su che si svolgerà presso le sale della Biblioteca-Museo dello Sci, in piazza Henri Dunant, in due turni, alle 15 e alle 16.30.

Nella prima parte dell’incontro i bambini accompagnati dai genitori e guidati dalla compagnia Lestranestorie si cimenteranno in una vera e propria caccia al tesoro in chiave pasquale per le vie del paese, andando alla ricerca delle uova nascoste. In seguito, ci sarà una lettura a tema, per concludere l’incontro con un laboratorio di decorazione delle uova.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-alle-uova-di-pasqua-593529030307.

Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – www.limoneturismo.it