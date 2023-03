Volley A2/M – Cuneo si congeda da tifosi e campionato con l’ultima sfida casalinga con Reggio Emilia

Cala il sipario sulla stagione 2022/23 della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, chiamata all’ultima partita della regular season contro la Conad Reggio Emilia. Con la sconfitta di Bergamo dello scorso sabato, infatti, i cuneesi sono matematicamente troppo lontani per raggiungere l’ottavo posto, l’ultimo che dà accesso ai playoff.

È la fine in sordina di una stagione partita con grandi ambizioni ma spentasi lentamente, culminata con l’esonero di Max Giaccardi a tre giornate dalla fine. Tante le cose che non hanno funzionato e a cui la dirigenza biancoblu dovrà approcciarsi per non ripetere più quest’annata. La piazza ha dimostrato di essere oltremodo appassionata, il pool di sponsor è in crescita e dunque il progetto ha basi solide su cui evolversi a partire dal 2023/24.

La formazione emiliana che arriverà al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta non è ancora salva (come da refuso in un precedente articolo, di cui ci scusiamo), ma deve mantenere un vantaggio di tre o più punti sulla Cave Del Sole Lagonegro (ora sono quattro) per evitare lo spareggio che deciderebbe l’ultima retrocessa.

La società cuneese ha deciso di affrontare con spirito propositivo la serata nonostante la delusione per l’esito della stagione, con iniziative degne di lode: l’intero incasso della sfida sarà devoluto a – per la realizzazione di un’abitazione a Bozoum, nella Repubblica Centrafricana. Il costo del biglietto sarà di 2 euro.

Per quanto riguarda la zona playoff, sono certi i nomi delle otto compagini che si giocheranno la Serie A1, ma non la griglia. Le uniche certezze sono l’accoppiamento Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia- Consar RCM Ravenna (prima contro ottava) e la Pool Libertas Cantù, mentre per tutte le altre posizioni si dovrà attendere la fine del turno.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 26 (2/4)

Tinet Prata di Pordenone – Cave Del Sole Lagonegro

Videx Yuasa Grottazzolina – Pool Libertas Cantù

Consoli McDonald’s Brescia – HRK Motta di Livenza

Kemas Lamipel Santa Croce – BCC Castellana Grotte

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia

Delta Group Porto Viro – Consar RCM Ravenna

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Agnelli Tipiesse Bergamo

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA