Bongioanni, «Il braidese Roberto Russo nella Sport Commission Piemonte»

Il braidese Roberto Russo, già assessore provinciale e attuale direttore di Confapi Cuneo, è stato nominato componente della Sport Commission Piemonte: la commissione istituita lo scorso settembre dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di favorire l’attrazione nel territorio regionale di grandi eventi sportivi, con le conseguenti ricadute turistiche, e di reperire anche da soggetti privati sponsorizzazioni che consentano di allestire manifestazioni di ampio respiro.

Per rendere strutturale la sinergia con il comparto turistico, Sport Commission Piemonte lavora in stretta connessione con Visit Piemonte, presieduta da Giuseppe Carlevaris, con la quale condivide anche la sede. Oltre che da Russo, Sport Commission è composta dalla presidente, la campionessa di marcia Elisa Rigaudo, e dal presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio.

Russo, nella sua esperienza di assessore allo Sport della Provincia di Cuneo, ha collaborato con i promotori di grandi eventiorganizzati nella Granda come i ritiri estivi delle prime squadre di Juventus e Sampdoria, diverse tappe del Giro d’Italia, campionati nazionali a squadre di tennis, oltre che distinguersi per un forte impegno per la didattica sportiva con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani attraverso “Sport in piazza”, che per interi weekend in più anni ha offerto alle società sportive del territorio la possibilità di esibirsi sulle piazze delle diverse località per far conoscere e sperimentare ai ragazzi le varie discipline.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni esprime grande soddisfazione per la nomina: «Roberto Russo è figura di grande serietà e impegno, come può testimoniare chi lo ha conosciuto nelle sue esperienze professionali e amministrative. Porterà la sua competenza nell’organismo appena insediato. Il Piemonte è stata la prima regione d’Italia a dotarsi di una propria Sport Commission, pensata sul modello della Film Commission attiva da anni che ha contribuito a portare in Piemonte grandi produzioni cine-televisive con enormi ricadute economiche e occupazionali».

«Il ruolo della Sport Commission – spiega Bongioanni – guarda a un orizzonte strategico oltre la scadenza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Con il suo modello capace di connettere lo sport all’offerta di turismo, natura, paesaggio ed enogastronomia, il Piemonte costituisce una meta enormemente attrattiva per atleti e appassionati di grandi eventi agonistici di caratura internazionale. Investire sulla capacità di attrarre i grandi appuntamenti sportivi significa mettere in modo un volano virtuoso per l’intero sistema economico, turistico, infrastrutturale e per la creazione di nuovi posti di lavoro».

Ed è questo l’impegno con cui Roberto Russo assume il nuovo incarico: «Sarà un lavoro impegnativo nel quale porterò tutta la mia esperienza nel campo. Ringrazio quanti mi hanno dato fiducia, in particolare Paolo Bongioanni che mi ha esortato a presentare la domanda di candidatura, e assicuro il massimo impegno per portare i grandi eventi sportivi al centro della visione di sistema del Piemonte dei prossimi anni. Darò altrettanta importanza agli aspetti culturali legati allo sport e al coinvolgimento del territorio dei più giovani».