torna in granda la giornata dell’orgoglio democratico

L’incontro con i tesserati, i simpatizzanti e i sostenitori del Partito Democratico.

Lo scambio di idee e opinioni con chi non vota il nostro schieramento ma è disponibile ad un confronto sincero sui grandi temi di attualità che guardano al presente e soprattutto al futuro.

Questi i due obiettivi che la comunità della Granda si pone per la II giornata dell’Orgoglio democratico organizzata per sabato 1 aprile in tante piazze e luoghi della nostra Provincia.

Una testimonianza di impegno e partecipazione che prosegue e ravviva la tanta energia raccolta dalle migliaia di cittadini che si sono attivati durante l’esperienza delle recenti elezioni primarie.

La volontà di discutere e soprattutto di praticare una buona politica c’è ed è palpabile, nella nostra provincia come altrove. Si fa sentire la volontà di rimettere al centro una politica fatta di impegno dal basso per comunità grandi e piccole, alternativa all’eterna campagna elettorale delle destre populiste e sovraniste sempre più radicate anche nel tradizionalmente moderato cuneese .

Elly Schlein tra le prime decisioni da neo-segretaria ha voluto aprire al tesseramento per l’anno 2023: con la nostra iniziativa dell’Orgoglio democratico abbiamo deciso di lanciare la campagna di tesseramento per l’anno corrente in linea con la sua decisione, così da non disperdere il patrimonio di energia e partecipazione che il congresso ha saputo creare e per rimarcare la nostra presenza sul territorio.

L’invito a passare ai nostri gazebo è aperto a tutte e tutti: che sia un momento di rinnovo del proprio impegno per la comunità democratica, ma anche l’occasione di un dialogo franco e aperto alla totalità delle forze di centrosinistra della nostra provincia.

Ecco dove saremo:

Alba

Piazza M. Ferrero angolo via Vittorio Emanuele II, dalle 9.00 alle 12.00

Bra

Via Cavour dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Caraglio

via Roma angolo piazza Giolitti, dalle 08.00 alle 12.00

Carrù

Piazza Perotti dalle 9.00 alle 13.00

Cherasco

Piazza Caduti, dalle 9.30 alle 12.30

Cuneo

Piazza della Costituzione, dalle 09.30 alle 12.30 e Via Roma angolo via Caraglio, dalle 16.00 alle 18.30

Dogliani

piazza Carlo Alberto, dalle 9.00 alle 13.00

Fossano

viale Alpi angolo corso Colombo, dalle 10.00 alle 12.00

Mondovì

Corso Statuto dalle 9.00 alle 11.30 e Via del Rinchiuso 4/d dalle 15.00 alle 17.00

Paesana

Piazza Vittorio Veneto dalle 15.00 alle 19.00

Piasco

Piazza Tommaso Rosso dalle 09.00 alle 12.30

Saluzzo

Corso Italia dalle 15.30 alle 19.00

Savigliano

Piazza Santarosa, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00