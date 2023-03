Le “ultimissime” dal Comitato FISI Alpi Occidentali

Sulle nevi di Les Orres, località francese del Dipartimento delle Hautes-Alpes, sono in corso i campionati nazionali francesi assoluti, ai quali hanno preso parte anche alcuni atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali. Il Super-G di martedì 28 marzo è stato vinto da Nils

Allegre del Club de Ski de Serre Chevalier in 1’,09”,96/100, con 81/100 di vantaggio su Blaize Giezendanner dell’Armée Française – Club des Sports de Chamonix e 91/100 su Nils Alphand del Club de Ski de Serre Chevalier. Al quarto posto il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso, staccato di 1”,87/100, al sesto il poliziotto genovese Marco Abbruzzese. In Combinata successo di Hugo Desgrippes del Club de Ski de La Clusaz con il tempo totale di 2’,09”,31/100, con distacchi rispettivamente di 18/100 e di 51/100 su Antoine Azzolin del Club des Sports de Mégeve e su Leo Ducros del Club de Ski de La Plagne. Matteo Franzoso ha chiuso al tredicesimo posto.

Edoardo Simonelli, Aspirante milanese dell’asd Les Arnauds, è invece impegnato in Spagna a Baqueira Beret. Martedì 28 marzo ha gareggiato in un Gigante FIS valido per il Trofeo Spain Snow, vinto dal catalano Tomas Barata del Club d’Esquì Val d’Aran con il tempo totale di 1’,47”,49/100 e con distacchi rispettivamente di 3/100 e di 11/100 sull’andorrano Alex Rius Gimenez dell’Esquì Club Andorra e su Juan Del Campo dell’Euro-Ski Club Deportes de Invierno. Simonelli ha chiuso al quattordicesimo posto assoluto e al secondo tra gli Aspiranti Under 18. Mercoledì 29 invece il Gigante dei campionati nazionali spagnoli è

stato vinto da Aingeru Garay dell’Esquì Club Loma Verde in 1’,53”,46/100, con 86/100 di vantaggio su Juan Del Campo e 1”,21/100 su Tomas Barata. Simonelli si è classificato undicesimo assoluto e nuovamente secondo tra gli Aspiranti.

Sulla pista Stadio da Slalom dell’Abetone mercoledì 29 marzo ultima giornata della fase nazionale del Trofeo Pinocchio sugli Sci per categorie Children. Nello Slalom Allievi maschile vittoria dell’altoatesino Alex Silbernagl del Seiser Alm Ski Team, con il tempo totale di 1’,36”,05/100 e con distacchi rispettivamente di 25/100 e di 30/100 sul trentino Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio e sul cuneese Federico Massimilla dello Sci Club Manta, al secondo podio in due giorni. Al sesto posto Tommaso Brignoli dello Sci

Club Sansicario Cesana, al settimo Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, al nono Erik Passet dell’Equipe Pragelato, al sedicesimo Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, al diciassettesimo Simone Moschini del Sestriere. La vicentina Marta

Giaretta del Falconeri Skiteam ha vinto la gara femminile fermando i cronometri sul tempo totale di 1’,37”,55/100, con un distacco di 52/100 su Anna Trocker del Seiser Alm Ski Team e di 80/100 sulla valdostana Anais Lustrissy dello Sci Club Crammont Mont Blanc. Al

quinto posto Elisa Graziano dello Sci Club Ala di Stura, all’undicesimo Francesca Banchi del Sestriere, al dodicesimo Emma Bastita del Pragelato, al ventesimo Anita Sofia Rej del Sestriere. I Ragazzi invece erano impegnati in un Gigante in manche unica sulla

pista Zeno 3 Variante. In campo femminile Ludovica Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana si è classificata terza, a 73/100 dalla vincitrice, la napoletana Giada D’Ambrosio dello Sci Club Vesuvio, che ha chiuso la sua gara in 1’,05”,13/100. Al secondo posto Vittoria Pais Bianco dello Sci Club Auronzo, staccata di 53/100. Quarta piazza per Giorgia Casella del Mondolé Ski Team, settima per Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone, decima per Alice Scaffidi Muta del Sansicario Cesana, diciannovesima per Bianca Maria Rainelli

dell’Equipe Beaulard e ventesima per Giulia Gallarati del Sestriere.

Sci Club Vesuvio a segno anche nella gara maschile con Marco Mancini primo in 1’,02”,96/100, con un vantaggio di 4/100 su Riccardo Depetris Pollini dell’Ossola Ski Team e di 8/100 su Andrea Chelleris del CAI Monte Lussari. Al quarto posto Niccolò Castri dell’asd Colomion, al quinto Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team quinto, al settimo

Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato, all’undicesimo Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna, al diciottesimo Ruggero Reita del Sestriere, al ventesimo Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard. Il Mondolè Ski Team ha conquistato il Trofeo Giancarlo Giannini per aver raggiunto il punteggio più alto nelle quattro giornate di gare nazionali dei Baby, dei Cuccioli, dei Ragazzi e degli Allievi. Al secondo posto nella classifica delle società lo Sci Club Crammont Mont Blanc, al terzo lo Sci Club SAI Napoli. Terminata la fase nazionale,

sono stati ufficializzati i nomi dei 20 atleti che rappresenteranno i colori azzurri nelle finali internazionali di venerdì 31 marzo e sabato 1° ottobre. Del Team Italia A farà parte Giulio Paolo Cazzaniga, mentre nel Team B sono inseriti tra gli altri Ludovica Vottero e Federico Massimilla.

