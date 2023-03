Il Piemonte Summer Camp torna protagonista dell’estate 2023 con quattro settimane ad Entracque

Ormai alla terza edizione, torna a gran richiesta il camp che unisce tutto il Piemonte e non solo; il Piemonte Summer Camp. Un mese di pallavolo ad alta quota, con il fischio d’inizio domenica 25 giugno e quello di fine sabato 22 luglio.

Quattro settimane di pallavolo e divertimento ad Entracque, nel cuore del Parco delle Alpi Marittime, dove sport, passione e natura diventano un tutt’uno. Anche quest’anno ci saranno partner sportivi d’eccellenza quali il Cuneo Volley, il Volley Parella Torino, il PlayAsti e la Reale Mutua Fenera Chieri che collaboreranno con l’organizzazione per proporre di allenamenti specifici per tutti i ragazzi e ragazze.

Tutte le settimane del camp avranno uno staff tecnico specializzato nell’attività giovanile diretto da allenatori di alto livello a seconda della fascia d’età dei partecipanti:

• 1^ settimana – 25.06/01.07

Annate: femminile 2011/2013 _ maschile 2010/2013

DIRETTORE TECNICO MASCHILE: Marco Calcaterra (docente federale e selezionatore territoriale Comitato Ticino-Sesia-Tanaro)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Gerardo Martin Deaglio (assistant coach dell’A1 “Reale Mutua Fenera Chieri”)

• 2^ settimana – 02/08.07

Annate: femminile 2008/2011 _ maschile 2007/2010

DIRETTORE TECNICO MASCHILE: Mauro Rizzo (docente federale e selezionatore regionale Piemonte)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Maurizio Moretti (direttore tecnico di tutto il settore giovanile del Club76 e allenatore del gruppo Under 18/Serie B2)

• 3^ settimana – 09/15.07

Annate: femminile 2008/2011 _ maschile 2007/2010

DIRETTORE TECNICO MASCHILE: Max Giaccardi (allenatore Fipav 3° grado – 3° livello giovanile. Carriera nazionale e internazionale.)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Maurizio Moretti (direttore tecnico di tutto il settore giovanile del Club76 e allenatore del gruppo Under 18/Serie B2)

• 4^ settimana – 16/22.07

Annate: femminile 2007/2009 _ maschile 2006/2009

DIRETTORE TECNICO MASCHILE: Mauro Rizzo (docente federale e selezionatore regionale Piemonte)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Mattia Crespi (allenatore Fipav 2° grado – 3° livello giovanile. Coach “Chorus Volley Bergamo” e Responsabile giovanile)

Un’opportunità unica per tutti i giovani pallavolisti e pallavoliste determinati a sfruttare l’estate per migliorare le proprie prestazioni con dei top coaches e la possibilità, ogni settimana, di allenarsi con dei veri e propri “special guest”, ovvero giocatori e giocatrici di serie A!

Il Direttore generale del Piemonte Summer Camp, Attilio Giorda: « Sono molto orgoglioso di poter continuare questa avventura sportiva che, a due anni dalla nascita, è pronta ad esplodere in tutta la sua unicità e qualità. Anche quest’anno avremo, come Direttori Tecnici, i migliori allenatori giovanili del panorama regionale e nazionale, insieme ai migliori tecnici delle società piemontesi: obiettivo quello di far vivere un’esperienza sportiva di assoluto livello che possa stimolare e far crescere in tutti i partecipanti la passione per la pallavolo.

A testimonianza dell’alto livello giovanile delle società che collaborano al “PIEMONTE SUMMER CAMP”, mi preme sottolineare, che tutte hanno ricevuto dalla FIPAV il “Certificato di qualità 2022/2024” proprio per il lavoro che ciascuna di esse svolge: non potrei immaginare partners migliori con cui lavorare per innalzare il livello della pallavolo giovanile del nostro territorio.

In ultimo, non meno importante, la cornice naturale dove si svolgerà il camp: il Comune di Entracque e le Alpi Marittime sono pronti ad accoglierci per farci innamorare non solo della pallavolo, ma anche delle montagne e degli allenamenti all’aria aperta, insieme a tutte le possibilità di divertimento, svago e relax che il territorio ci offirà!».

Ad ospitare il camp, anche quest’anno, sarà il Centro sportivo Comune di Entracque, con i campi outdoor, la piscina, la palestra pesi e la palestra di Valdieri. Il riposo e il giusto apporto di energie saranno assicurati presso l’Aktiv Hotel Alpi Marittime di Entracque.

Per info e iscrizioni:

• www.piemontesummercamp.com

• [email protected]

• Whatsapp +39 351 6699640