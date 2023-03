Governo, varato il Ddl del ministro Lollobrigida: «No al cibo sintetico in Italia»

Il Consiglio dei Ministri ha varato nella seduta odierna un disegno di legge proposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida destinato a proibire in Italia la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti sintetici, ossia di prodotti destinati all’alimentazione umana creati attraverso un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio a partire da cellule animali staminali o da tessuti animali artificialmente condizionati.

Lo commenta con viva soddisfazione il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Piemonte, Paolo Bongioanni: «Un grande plauso al ministro Lollobrigida che ha subito raccolto l’allarme lanciato anche dal Piemonte e ha dato in tempi brevi seguito concreto all’iniziativa legislativa per fermare il sintetico creato in laboratorio: un’aberrazione che le burocrazie europee stavano cercando di imporre anche nel nostro Paese».

Il Piemonte aveva già detto il suo no al cibo sintetico fin dallo scorso 23 novembre con un ordine del giorno, proposto da Bongioanni e approvato dall’Aula di Palazzo Lascaris, che impegnava la Giunta regionale a promuovere proprio presso il Ministro Lollobrigida l’azione legislativa ora concretizzata.

«Questo disegno di legge nazionale – commenta Bongioanni – è una grande vittoria di Fratelli d’Italia perché l’impegno del Ministro ha dato seguito a una battaglia partita dal basso, dall’allarme dei territori. Ma è anche una vittoria dedicata all’eccellenza dei tanti allevatori e produttori alimentari di tutta Italia, e in particolare del Piemonte, dove centinaia di aziende affrontano ogni giorno costi e sacrifici per difendere un prodotto di altissima qualità e simbolo dell’eccellenza alimentare italiana».