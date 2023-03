Basket D/M: Gators ko nell’ultima di regular season

Ultimo match di regular season per i Gators, ormai certi della salvezza diretta conquistata con una giornata di anticipo: come accaduto nelle precedenti due gare, l’inizio di partita è molto teso con le squadre che non riescono a bucare la retina per diversi minuti. Zagaria da una parte e Marengo dall’altra iniziano così ad andare a canestro, con gli alligatori che provano anche a piazzare un mini break ma vengono riassorbiti immediatamente verso la fine del quarto.

Sotto di un solo punto, nel secondo quarto i Gators non riescono ad esprimere un bel gioco ma grazie alle iniziative di Stefano Nicola e Marengo riescono a rimanere incollati permettendo così alla squadra di coach Fabbri di andare all’intervallo lungo con tre solo punti di distacco.

Al rientro dagli spogliatoi, i Gators cercano così di riordinare le idee in fase offensiva e schierando una buona difesa a zona arrivando così a giocarsi tutto nell’ultimo quarto: gli Alligatori con un nuovo break riescono anche ad allungare sul +4 ma i padroni di casa recuperano subito lo svantaggio grazie ad alcune buone soluzioni dalla distanza e diversi rimbalzi offensivi.

Negli ultimi secondi di gara, tre fischi consecutivi contro i Gators permettono a Grugliasco di allungare: i Gators hanno ancora la possibilità di pareggiare, ma lo 0 su 2 di Stefano Nicola dalla lunetta chiude definitivamente il match.

Sconfitta che non cambia comunque il percorso fatto dalla squadra di coach Fabbri, arrivata ad un passo dalla zona play-off per la promozione, risultato tutt’altro che scontato ad inizio stagione: risultato che rende società e staff molto soddisfatti, anche in vista del girone di Coppa Piemonte dove tutto il roster potrà trovare maggiore spazio al termine di una stagione più che positiva.

BEINASCO – VM SERVICE GATORS 66-62

Parziali: 16-15, 37-33, 53-48

VM SERVICE Gators: Marengo 30, Pepe, Valinotti, Cerutti 14, Alessio, Nicola S. 9, Ghigo, Fissore 2, Pistone 6, Baretta N.E. All.: Fabbri

Beinaschese: Martina 5, Zagaria 24, Piccinelli 2, Lieto 8, Angelini 2, Bianconi N.E., Gambino 7, Dvornicich 2, Coluccino 7, Maisano 7, Bertolani 2. All.: Gallo

