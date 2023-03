Banca d’Alba: il miglior bilancio di sempre all’approvazione di 62.000 Soci (FOTO + VIDEO)

Domenica 7 maggio appuntamento ad Alba per un’Assemblea dei Soci davvero speciale

L’appuntamento più importante di democrazia finanziaria è fissato per il prossimo 7 maggio ad Alba, dove i Soci di Banca d’Alba si troveranno ad approvare un bilancio eccellente, con tutti gli indici in crescita, che rispecchia pienamente la descrizione di “Miglior istituto di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta”, come riportato nell’Atlante delle Banche Leader di Milano Finanza.

I volumi hanno raggiunto un totale di 11,1 miliardi di euro, grazie alla continua crescita dei clienti, ormai oltre 172mila. Importante segnale di fiducia anche dai Soci, sempre più numerosi, che hanno superato le 62mila unità confermando il primato nazionale di Banca d’Alba per numerosità della compagine sociale. Un dato importante è l’ingresso di giovani under 30 (quasi il 50% dei nuovi entrati).

In continuo miglioramento la qualità del credito, con prudenti coperture sul deteriorato. Le sofferenze nette si sono ancora ridotte allo 0,15%, risultato eccezionale che pone Banca d’Alba ben al di sotto della media nazionale di sistema e tra le migliori in Italia.

Il Direttore Generale, Riccardo Corino: «La forte crescita dei clienti e dei volumi amministrati ha generato un incremento dell’utile netto, fissato in 80,4 milioni di euro, e un conseguente rafforzamento dei fondi propri che raggiungono i 459 milioni. Questo risultato è frutto del grande impegno e della professionalità dei miei 510 collaboratori”.

Risultati straordinari che hanno consentito alla Banca di garantire un sostegno all’economia dei territori nelle 8 province, tra Piemonte e Liguria, in cui Banca d’Alba opera: per oltre 3 miliardi di impieghi e 8 miliardi di raccolta, il 2022 premia il modo di fare banca differente dell’istituto piemontese, basato sulla relazione e sulla centralità del cliente.

Il Presidente del Comitato Esecutivo, Pierpaolo Stra: “Il 2022 si è confermato essere, per i risultati raggiunti, un anno eccezionale anche per il Gruppo BCC Iccrea, l’unico gruppo nazionale a capitale interamente italiano, dove Banca d’Alba continua a rappresentare un modello bancario da seguire per solidità, ben certificata dagli indici patrimoniali, con un Total Capital Ratio prossimo al 23% e con un Tier1 al 20,5%,”.

Il Presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia: “Il 7 maggio sarà una giornata importante per i nostri 62.000 Soci che non solo si troveranno ad approvare il miglior bilancio di sempre, ma vivranno un Assemblea speciale perché festeggeremo i 25 anni dalla nascita di Banca d’Alba e sembrano esserci tutti gli elementi per un compleanno da ricordare”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti è stato annunciato dai vertici dell’istituto di credito un cambio: Riccardo Corino, direttore geerale dell’istituto ha confermato di aver accettato di ricoprire un importante incarico all’interno di Iccrea, l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo.

Lo sostituirà nell’importante ruolo l’attuale vicedirettore generale, l’albese Enzo Cazzullo.