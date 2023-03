Volley A2/F – Continua la scalata della LPM Bam Mondovì nella Pool, Roma a un passo dalla promozione

La terza giornata della Pool Promozione per la Serie A32 femminile di pallavolo sorride alla LPM Bam Mondovì. Da un lato le monregalesi fanno il loro (e che loro) imponendosi per 3-0 sul campo della Cda Talmassons, che pima della gara occupava la quinta posizione in classifica, l’ultima utile per i playoff. Il “Puma” sorpassa così le friulane e grazie ad un paio di risultati favorevoli si trova ora in una posizione di classifica forse impensabile ad inizio della seconda fase.

La partita, disputata nel bel palazzetto di Latisana, ha visto le ragazze di coach Solforati partire subito forte nel primo set, trascinate dal fondamentale della battuta che ha messo in difficoltà le padrone di casa per lunghi tratti della gara. Pizzolato e Decortes fanno il bello e il cattivo tempo in attacco, terminando le prime due frazioni con numeri molto positivi.

Nella terza frazione si assiste alla prevedibile reazione di Talmassons, trascinata dalla ex Taborelli che chiuderà la sfida come miglior marcatrice della gara. Le padrone di casa partono forte, ma si vedono rimontare dalla LPM Bam Mondovì, che si porta a pochi punti dalla vittoria. Le nerofucsia hanno un ultimo sussulto fino al23-23, ma un muro di Pizzolato su Taborelli e un attacco di Decortes chiudono la contesa.

CDA TALMASSONS – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (22-25 15-25 23-25)

CDA TALMASSONS: Costantini 4, Eze Blessing 2, Milana 8, Caneva 5, Taborelli 19, Rossetto 7, De Nardi (L), Campagnolo 4, Trampus 1, Monaco, Crisafulli, Michelini. Non entrate: Moconutti (L), Tognini. All. Barbieri.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 8, Riparbelli 6, Decortes 17, Populini 6, Pizzolato 14, Giroldi 3, Bisconti (L), Takagui, Giubilato. Non entrate: Longobardi, Zech, Colzi. All. Solforati.

ARBITRI: Selmi, Mazzara’. NOTE – Durata set: 26′, 23′, 28′; Tot: 77′. MVP: Pizzolato.

Grande la soddisfazione per le ragazze e lo staff della LPM, che di fronte a una vera e propria finale disputano forse una delle migliori partite dell’anno. Il “Puma” diventa così padrone del suo destino agganciando la quinta posizione, anche se le restanti tre partite sono molto complicate. Si parte domenica alle 17.00, quando al Palamanera arriverà la capolista Roma Volley Club, che risponde alla sconfitta della scorsa settimana travolgendo una incerottata Bsc Materials Sassuolo e a cui mancano un paio di punti per la promozione in A1.

Le sassolesi di coach Venco scivolano ora a -5 da Mondovì, che si libera anche della compagnia della Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, che cade per mano della Futura Giovani Busto Arsizio. Capitan Bisconti e compagne si portano anche a sole due lunghezze dalla Valsabbina Millenium Brescia, che a sorpresa cede al tiebreak in casa del Volley Soverato.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 3

Roma Volley Club-Bsc Materials Sassuolo 3-0 (25-13, 25-21, 25-11)

Volley Hermaea Olbia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (22-25, 20-25, 22-25)

Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (23-25, 25-22, 25-12, 21-25, 15-8)

Cda Talmassons-Lpm Bam Mondovì 0-3 (22-25, 15-25, 23-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Itas Trentino 1-3 (18-25, 17-25, 25-18, 21-25)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (20-25, 18-25, 26-24, 22-25)

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA

Roma Volley Club 73 Itas Trentino 65 Omag-MT San Giovanni in M.no 58 Valsabbina Millenium Brescia 54 Lpm Bam Mondovì 52 CDA Talmassons 51 Ipag S.lle Ramonda Montecchio 49 Futura Giovani Busto Arsizio 49 Bsc Materials Sassuolo 47 Itas Ceccarelli Martignacco 45 Volley Soverato 37 Volley Hermaea Olbia 30

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 4 (1-3/4)

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Ceccarelli Martignacco (1/4)

Lpm Bam Mondovì – Roma Volley Club

Valsabbina Millenium Brescia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bsc Materials Sassuolo

Volley Soverato – Itas Trentino

Volley Hermaea Olbia – Cda Talmassons (3/4)