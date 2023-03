Ginnastica Saluzzo: Marta Giuliano protagonista a Roma e l’allenamento collegiale a Torino

Inaugurazione di “Air Force Experience”, questo il nome dello spazio espositivo che l’Aeronautica Militare ha allestito presso Piazza del Popolo, a Roma, in occasione del suo Centenario, che ricorre ufficialmente martedì 28 marzo. E’ stato allestito un vero e proprio villaggio aeronautico per far conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra.

Un bel momento di festa per una ricorrenza importante. Tra gli eventi in programma una doppia esibizione, venerdì 24 e sabato 25 marzo, dei Rex Extensa, compagnia di Roma, preparata dal coreografo Giordano Orchi con l’assistente Federica Panzeri, ex ballerina di Amici. Ad esibirsi sulle note di Katy Perry 11 ballerini, 2 breaker e due acrobati tra cui la cuneese Marta Giuliano (ballerina/performer NONCHÉ TECNICA FEDERALE della GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS) che ha avuto anche una parte da solista su una struttura elevata. “E’ stata un’esperienza super emozionante, la piazza gremita, parte della coreografia sulle scale di un aereo, il palco gigante, un altra indimenticabile e coinvolgente esibizione” le parole di Marta. Inoltre prima dei Rex Extensa si sono esibite le ex Farfalle della squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica plurimedagliata, medaglia d’argento ad ATENE 2004, la ritmica altro amore di Marta, per cui doppia emozione.

Si è svolto sabato 24 marzo, alla palestra della Ginnastica Victoria di Torino, il primo di quattro Allenamenti Collegiali di Ginnastica Ritmica rivolto alle mini atlete, classe dal 2015 al 2018 organizzati dal Comitato Piemonte e Valle D’Aosta della Federazione Ginnastica d’Italia. Presenti ben sette rappresentanti della Ginnastica Saluzzo Libertas: Martina Fuso, Maddalena Ariaudo, Sveva Littera, Aurora Musso, Gloria Vindemmio, Caterina Boni e Margherita Magliocco. Le giovanissime, accompagnate dalle Tecniche FGI Mariella e Federica, si sono così avvicinate alle attività di alto livello. Sono tutte bimbe interessate ad allenarsi tanto e bene che prenderanno parte a tutto il percorso in programma, uno ad aprile e gli ultimi due a maggio.

