Tre giorni di confronto per la giornata dell’autismo

In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’ONU, l’ASL CN1 in collaborazione con l’Associazione Autismo Help Cuneo, ha organizzato una tre giorni (1,2 e 3 aprile) di confronto, dibattito e incontro per operatori, insegnanti e famiglie.

Sabato 1 aprile si terrà a Mondovì (Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese Beila) un convegno organizzato nell’ambito del Progetto A.L.I. (Autism Life Improvement) Finanziato dell’Istituto Superiore di Sanità con Fondi del Ministero della Salute: durante il convegno, che ha tra i relatori autorevoli esperti italiani, verranno presentati i progetti attivati in Piemonte con i finanziamenti del Fondi nazionale per l’autismo. Per informazioni: [email protected]

La sera, alle 21, presso il Palaterme di Lurisia (Roccaforte Mondovì) inoltre si terrà un concerto della rock band composta anche da persone nello spettro autistico, Rock Spectrum (l’ingresso è libero).

La seconda giornata, il 2 aprile, sempre presso la sede del Beila, sarà dedicata a bambini e famiglie, con attività ludiche e ricreative per bambini e adulti: attività di calcio adattato per bambini, attività di gruppo per i piccoli a cura degli operatori del C.A.S.A. dell’Asl CN1, Ludobus, yoga della risata e balli occitani con Associazione Culturale Artüsìn.

Per informazioni sul concerto e sulla giornata del 2 aprile: 3347378594. Per le attività di calcio: [email protected]. Per le altre attività con i bambini: Info e prenotazioni: [email protected]

Il 3 aprile (Sala comunale delle Conferenze “Scimé”, Mondovì), si terrà un convegno sugli interventi socio-sanitari, le esperienze scolastiche, occupazionali e di inclusione sociale attivate nel territorio dell’ASL CN1 dalla stessa ASL, dagli Enti Gestori socio assistenziali e dalla scuola.

Il C.A.S.A. dell’Asl CN1 riferimento regionale

L’ASL CN1 (Dipartimenti Materno Infantile e di Salute Mentale) nel corso dell’anno 2022 ha seguito 525 minori e oltre 50 adulti con Disturbi dello spettro dell’autismo. A livello regionale, sono stati seguiti dalla rete dei servizi 5070 minori, con un tasso di prevalenza per l’età della scuola dell’infanzia e primaria superiore all’1%. L’ASL CN1 ha coordinato e gestito, per conto della Regione

Piemonte, tutti i progetti degli ultimi anni finanziati dall’Istituto Superiore di Sanità con fondi del Ministero della Salute. I progetti hanno coinvolto le ASL e le Aziende Ospedaliere del Piemonte e, per uno dei progetti, altre regioni e province autonome.

Il Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) dell’ASL CN1 è un centro di riferimento regionale per i minori con autismo, fa parte di una rete di Centri italiani (tra questi gli Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Medea di Bosisio Parini, Stella Maris di Pisa, Bambino Gesù di Roma), con cui condivide diversi progetti, e collabora con l’Istituto Superiore di Sanità, le Università di Torino (Dipartimenti di Neuroscienze e Psicologia) e di Milano Bicocca. L’attività di collaborazione del C.A.S.A. con questi enti nazionali è stata oggetto, nel corso del 2022 e del 2023, di pubblicazioni su autorevoli riviste scientifiche internazionali come l’americano Journal of Autism and Developmental Disorders.