Juniores U19 Regionali – La Cheraschese vince il Girone C: “Abbiamo lavorato per produrre bel calcio”

La Cheraschese si aggiudica lo scontro diretto con il Centallo secondo e festeggia con tre giornate di anticipo la vittoria del Girone C degli Juniores U19 Regionali. Un campionato dominato dai nerostellati di mister Emilio Roldan che volano così alla Fase Finale per provare a giocarsi il titolo di miglior squadra di tutto il Piemonte.

Gara al cardiopalma, quella contro la Giovanile, decisa negli ultimi 20′: al 73’ Giraudo sblocca il match in favore dei padroni di casa; gli ospiti rispondono dopo appena 6 minuti con Marenda. Bottero si prende il rosso, ma nonostante l’inferiorità numerica i rossoblu guidati da mister Giusti tornano avanti ad un minuto dal termine con Corino. L’impresa sembra compiuta ma una punizione di Manfredi ristabilisce la parità. A tempo scaduto i “Lupi” trovano il gol-vittoria con Sankosaj che ribalta il match, la rete numero 100 in stagione, conquistando il matematico e definitivo 1° posto.

Così Emilio Roldan: “Una stagione molto positiva, nella quale abbiamo lavorato per produrre del bel calcio. I risultati ci hanno dato ragione: vincere il girone con tre giornate d’anticipo significa tanto. Faccio anche i complimenti al Centallo, una bellissima squadra: quella di ieri è stata una partita correttissima, al di là delle due espulsioni (non frutto di cattiveria), uno spot per il gioco del calcio. Un match duro, in cui siamo andati in svantaggio due volte, riuscendo a pareggiarla ed a portarla a casa: un grande campionato con un grandissimo gruppo che ho avuto la possibilità di allenare grazie alla società Cheraschese. L’unione dei 2004 e 2005 ed il lavoro svolto nel corso degli anni hanno fatto sì che si raggiungesse questo traguardo”.