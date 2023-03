Calcio a 5, A2: Saints Pagnano interrompe il filotto dell’Elledì (6-5)

I padroni di casa partono con Cardaba, Previtali, Zaninetti, Schusterman e Caglio; l’Elledí risponde con Lamberti, Sandri, Gallo, Tato e Vincenti.

Nei primi 5 minuti, all’Aquamore di Merate, le due squadre non si risparmiano e cominciano con il piede sull’acceleratore. Cardaba e Lamberti riescono però, con i loro interventi, riescono a mantenere le porte inviolate.

Nel primo vero momento di difficoltà dei gialloblù, Montrasio ne approfitta e, sugli sviluppi di un corner, realizza (1-0) all’8′ 10″.

In ripartenza, 2 minuti dopo, i Saints con Zaninetti che, a tu per tu con Lamberti, non sbaglia (2-0). Giuliano è così costretto a spendere il time-out a sua disposizione. La reazione piemontese passa dalla giocata di Vincenti, che impegna Cardaba. Trascorrono pochi secondi e la conclusione dalla distanza di Gallo dimezza lo svantaggio degli ospiti. All’11’ è 2-1. La partita cambia e Rengifo pareggia i conti con un sensazionale tiro da posizione defilata (2-2).

Il team di Lemma non si perde d’animo, prima fa tremare il palo con Zaninetti e, al 14′, torna avanti con Caglio (3-2). Le emozioni però non finiscono e, dopo la grande azione di Mantino, Morano mette a segno il suo secondo gol consecutivo in questa Serie A2 (3-3). L’Elledí sembra in controllo, ma a 9″ dal giro di boa, Previtali manda le squadre negli spogliatoi sul 4-3.

Tato e compagni aprono la seconda parte con tanti tentativi dalla distanza, ma i Santi si difendono con efficacia grazie soprattutto a un Cardaba sugli scudi. Rengifo sfiora la doppietta personale, ma il palo lo stoppa. Mantino, nel miglior momento dei gialloblù, si vede sventolare il doppio giallo e, in superiorità numerica, Schusterman sale a quota 30 in campionato e riporta i Saints sul +2 (5-3). I piemontesi provano con il portiere di movimento a raddrizzare l’incontro e la scelta paga perché Sandri scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori al 16 (5-4). Zaninetti salta più in alto di tutti e ridà ossigeno ai suoi (6-4). Il tap-in di Tato (6-5), a poco di un giro di orologio dalla sirena finale, riapre per l’ennesima volta il discorso, ma non c’è più tempo per gli ospiti. I 3 punti vanno ai padroni di casa. L’Elledí rimane ferma a quota 33 e tornerà in campo, Sabato 1 Aprile, con la Sampdoria a Caramagna Piemonte.

Reti di Zaninetti (2), Montrasio, Caglio, Previtali e Schusterman (Saints); Gallo, Rengifo, Morano, Sandri e Tato (Elledí).

cs