Campionati Italiani Children: Comitato FISI Alpi Occidentali 2° nella classifica a squadre

Il Gigante della categoria Ragazzi che avrebbe dovuto chiudere i Campionati Italiani Children a Pontedilegno è stato cancellato per le cattive condizioni del manto nevoso e per le temperature troppo alte.

In compenso però sono stati assegnati i titoli della Combinata sia per i Ragazzi che per gli Allievi e sono arrivate ancora due medaglie per il Comitato FISI Alpi Occidentali. Benedetta Rosa Ranieri, milanese tesserata per lo Sci Club Limone, si è piazzata seconda per somma di punti tra Super-G e Slalom nella categoria Ragazzi femminile, alle spalle dell’altoatesina Alenah Taschler dell’Amateursportclub Gsiesertal e davanti a Carlotta Pedrolini dell’asd Skiing. Decima piazza per Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, quindicesima per Maria Casaccia dello Sci Club Varallo.

Il bellunese Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana ha vinto la Combinata maschile dei

Ragazzi, precedendo Andrea Ludovico Chelleris del CAI Monte Lussari e il campano Gaetano Cantalupo, tesserato per il Bachmann College. Al quinto posto Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere, al decimo Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, al tredicesimo Niccolò

Castri dell’asd Colomion, al quindicesimo Alberto Delogu dell’Equipe Limone.

L’altra medaglia d’argento il Comitato Alpi Occidentali l’ha conquistata tra gli Allievi. Nella somma dei punti conquistati nel Super-G, nello Slalom e nel Gigante Simone Moschini dello Sci Club Sestriere si è classificato secondo, alle spalle di Edoardo Lallini dello Sci Club Livata e davanti al veneto Zaccaria Trevisan dello Sci Club Drusciè di Cortina. Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone Camillo Passet si è classificato quinto, Francesco Sadowski dell’Equipe Limone nono, Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera sedicesimo.

In campo femminile vittoria a pari merito per Anais Lustrissy dello Sci Club Crammont Mont Blanc e di Nora Damian del Seiser Alm Ski Team, con Giulia Mariani dei Circolo Sciatori Madesimo terza. Dodicesima posizione per Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard e diciottesima per Anita Sofia Rej dello Sci Club Sestriere. Nella classifica a squadre primo il Comitato FISI Alto Adige con 1934 punti, davanti al Comitato Alpi Occidentali con 183.

