Al via la rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate

Giunge alla nona edizione la rassegna culturale EXPA – Esperienze X Persone Appassionate organizzata dall’Associazione La Cevitou e l’Ecomuseo Terra del Castelmagno, gli appuntamenti distribuiti tra aprile e novembre si svolgeranno in e fuori Valle Grana.

EXPA 2023 verterà su quattro tematiche con lo scopo di dare voce al patrimonio culturale della comunità della Valle Grana e delle eccellenze del territorio secondo forme di esperienza diversa: escursioni, laboratori, visite in azienda, concerti e molto altro.

Gli appuntamenti “Dal museo” sono laboratoriali ed esperienze che partono dal Museo Terra del Castelmagno, sede dell’omonimo ecomuseo a San Pietro di Monterosso Grana. Un appuntamento al mese da aprile fino a novembre per arricchire la consueta apertura del museo e l’accoglienza nel paese abitato dai Babaciu.

Il filone “In movimento” propone un ciclo di escursioni tematiche ed esperienziali per far conoscere al pubblico il territorio della valle Grana e non solo: sono in programma escursioni botaniche con esperti e escursioni in cui il nostro ecomuseo incontrerà gli ecomusei della vallate limitrofe legati da collaborazioni pluriennali.

Gli incontri targati “Saperi & Sapori” prendono spunto dal lavoro svolto negli anni passati con gli Ecomusei del Gusto e con la ricerca storico-antropologica Saperi e Sapori in Valle Grana, e sfocia quest’anno in quattro appuntamenti tra la Valle Grana e i territori limitrofi per far conoscere produttori appassionati e le loro aziende attraverso laboratori manuali ed esperienze.

Come ogni anni inoltre, sarà presente il filone degli “incontri di formazione” attraverso le proposte di stage musicali, presentazione di libri e corsi di formazione.

Inaugura la rassegna EXPA 2023 l’appuntamento “dal Museo” domenica 2 aprile alle 15.30 il laboratorio “Crea il tuo Babachet”.

Durante il pomeriggio i visitatori potranno visitare il Museo Terra del Castelmagno e conoscere con il magico bastone di Gino, gli abitanti di San Pietro, i Babaciu, fantocci in legno e paglia capaci di raccontarsi nelle vie del Paese senza Tempo. Successivamente con un laboratorio manuale ciascuno potrà creare il proprio Babachet, Babaciu in miniatura da portarsi a casa.

Il laboratorio è gratuito, rivolto in particolare a bambini e famigli, info e prenotazioni al +39 329 4286890 o [email protected].

A seguire, chi lo desidera potrà fermarsi per una merenda presso “L’Oste d’Senpìe”, la storica osteria di San Pietro, fresca di apertura e di nuova gestione.

La rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate è realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, in collaborazione con Noau | Officina Culturale con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.

EXPA 2023 Dal Museo

Domenica 2 aprile alle 15.30 – “Crea il tuo Babachet” presso il Museo Terra del Castelmagno (Via Mistral 89, San Pietro di Monterosso Grana). Visita al Museo Terra del Castelmagno e al Paese senza Tempo, laboratorio per bambini e famiglie per realizzare un Babaciu in miniatura da portarsi a casa.

Per saperne di più:

