Le Acli italiane a Cuneo per il convegno nazionale annuale di studi

Bellissima notizia per le Acli di Cuneo, per la città e per la provincia: dal 21 al 23 settembre tutte le Acli italiane e non solo saranno a Cuneo.

Ieri, giovedì 23 marzo, il presidente provinciale delle Acli di Cuneo, Elio Lingua, ha ricevuto da Erica Mastrociani, responsabile dell’area Cultura, studi, ricerche e formazione delle Acli nazionali, la notizia che è stata scelta Cuneo, e quindi il Piemonte, per il convegno nazionale di studi 2023, un grande appuntamento che ogni anno l’associazione organizza in luoghi particolarmente significativi del nostro Paese e che vede la partecipazione di centinaia di dirigenti aclisti provenienti da tutta Italia e non solo.

Lo scorso anno l’appuntamento si era svolto ad Assisi e in quello precedente a Roma: per il 2023 è stata scelta Cuneo: “È un onore e un impegno che come Acli Cuneesi, in collaborazione con quelle piemontesi – ha dichiarato il presidente Lingua – porteremo avanti con passione e determinazione, perché possa avere un esito positivo per le Acli e per il nostro territorio. Avevamo fatto la proposta al presidente Manfredonia e ai dirigenti nazionali di portare il convegno a Cuneo, proprio lo scorso anno ad Assisi, in ricordo e anche nel nome del nostro amato presidente provinciale e dirigente nazionale Acli, Beppe Andreis, scomparso poco più di un anno fa. All’inizio di marzo avevano fatto visita alla nostra città Erica Mastrociani e Damiano Bettoni, Segretario Generale delle Acli, incontrando i principali esponenti delle istituzioni e delle rappresentanze economiche del territorio. La valutazione ci era parsa subito positiva, ma ora abbiamo la certezza. Il convegno si farà a Cuneo. Ringrazio il nostro presidente nazionale Emiliano Manfredonia, Erica e Damiano e i dirigenti della sede nazionale per la fiducia che ci hanno accordato. Avanti Cuneo, inizia l’avventura. Ci mettiamo al lavoro con grande entusiasmo e la volontà di fare bene”.

“È stato un grande gioco di squadra – dice il vice presidente vicario Acli Cuneo, Paolo Giordano -. Ringraziamo di cuore il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo; la sindaca, Patrizia Manassero; il vice sindaco e assessore Luca Serale; il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Ezio Raviola; il presidente degli albergatori di Cuneo, Giorgio Chiesa, e tutti i funzionari e operatori che hanno accolto e accompagnato la delegazione romana nella verifica delle opportunità che Cuneo aveva da offrire in vista del convegno. Prossimamente saranno richiesti incontri anche con la Regione Piemonte e con gli operatori del turismo e del trasporto.

Per le Acli cuneesi la scelta di Cuneo come sede del Convegno nazionale di studi ha un grande valore simbolico e dimostra la vicinanza delle Acli alla provincia con i suoi oltre 250 circoli che fanno parte del sistema, nel primo anno di applicazione del Registro unico del Terzo Settore.