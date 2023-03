Granda College Cuneo: il riassunto degli ultimi incontri

Serie B Femminile

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – PROMOSER BEINASCHESE: 68-48

BAM GRANDA COLLEGE: Grosso, Avagnina, Pasero, Frandino, Ngamene, Bruschetta, Marchisio, Carbonatto, Francia, Vivalda, Dalmasso, Di Meo. All. Grosso José – Ass. Persico Francesco

Vittoria per la Serie B Femminile nello spareggio contro Beinaschese e accesso tra le prime quattro squadre del girone Piemonte-Liguria.

Davanti ad un foltissimo pubblico ricco di ragazze e ragazzi del minibasket e del settore giovanile cuneese, va in scena una gara di alto livello che vedrà le due squadre combattere ad armi pari per buona parte della gara.

Nei primi 2 quarti la gara è punto a punto con Beinasco che trova con continuità la via del canestro e con le locali che faticano ad arginare la verve offensiva delle ospiti. Cuneo dal canto suo rimane attaccata alla gara grazie ad una buona qualità in fase offensiva. Si arriva all’intervallo lungo con le 2 squadre appaiate nel punteggio.

Al rientro dagli spogliatoi Cuneo alza drasticamente la propria intensità difensiva e questo, unito a un maggior numero di contropiedi e ad un’alta percentuale da 3 punti, le permette di scappare via nel punteggio dando un break alla gara che si rileverà decisivo.

Nella frazione finale Granda College gestisce il punteggio fermando sul nascere tutti i tentativi di rimonta ospite.

“Anche quest’anno siamo tra le prime 4 squadre e possiamo ambire ad arrivare in fondo al campionato nonostante un roster giovanissimo”, queste le parole dello Staff Tecnico al termine della gara.

Under 13 Gold

GRANDA COLLEGE CUNEO – REALE MUTUA BASKET TORINO: 61-55 (14-5; 33-10; 46-32)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Nell’ano, Giraudo, Cissoko, Bosio, Fantini, Leone, Arrechea, Ongaro, Marenco Rocca.

All. Lelli Ass. Capelli

Vittoria di misura per l’Under 13 Gold contro una mai doma Pallacanestro Torino.

Nei primi due quarti di gioco la squadra dei Coach Lelli e Capelli sembra avere saldamente in pugno le redini della gara grazie ad un’ottima difesa. All’intervallo lungo il punteggio recita: 33-10.

Al rientro in campo la gara cambia volto. Torino alza la propria intensità difensiva rubando molti palloni ai locali e realizzando numerosi canestri in contropiede; improvvisamente la gara si accende e Torino è sempre più vicina alla rimonta. Nonostante le difficoltà i ragazzi locali riescono a mantenere il poco vantaggio ormai rimasto, aggiudicandosi la partita.

Under 15 Femminile

GRANDA COLLEGE CUNEO – BC CASTELNUOVO SCRIVIA: 56-44 ( 8-16; 29-26; 49-44)

GRANDA COLLEGE: Castellino, Lokoka, Nikaj, Foglia, Giordano, Bramardi, Scossa-Lodovico, Fikaj, Airaldi, Lanouar.

All. Griffanti Ass. Persico

Vittoria per l’Under 15 Femminile contro una combattiva Castelnuovo Scrivia.

Le ospiti avevano sconfitto le cuneesi nella gara di andata grazie ad una prova balistica incredibile ed a una difesa che aveva concesso davvero poco. La gara di ritorno inizia nella stessa maniera: Cuneo fatica a trovare la via del canestro e Castelnuovo buca la retina avversaria con continuità e fiducia. Al termine del primo quarto sono già 8 i punti che le locali devono recuperare.

Nel secondo quarto la partita inizia a cambiare. Granda College alza enormemente il ritmo in difesa ed in attacco riuscendo ad agganciare e a superare le avversarie di 3 punti.

Il terzo e il quarto quarto sono giocati molto bene da entrambe le squadre e alla fine del terzo parziale il punteggio è ancora totalmente in equilibrio con Cuneo che ha 5 punti di vantaggio. Nell’ultima frazione, complice la stanchezza per il grande impegno profuso, le percentuali delle due squadre scendono e questo fa buon gioco alle cuneesi che posso così aumentare il proprio vantaggio.

“Bellissima gara tra due squadre che hanno giocato un match di grande impegno e sacrificio. A prescindere dal fatto che il risultato ci sorrida, sono molto contento dei miglioramenti delle nostre atlete”, queste le parole di Coach Griffanti al termine della partita.

Under 13 Femminile

GRANDA COLLEGE CUNEO – ASD NOLE: 57-23 (14-3; 26-10; 45-16)

GRANDA COLLEGE: Derguti 6, Marchisio 4, Nikaj 6, De Marchi 2, Combale 30, Pellegrino 4, Genocchio, Civera 2, Chiaramello 1, Bedino 2.

All. Griffanti Ass. Baldoni

Under 13 Femminile vince una bella gara contro Pnc.

A discapito del risultato, entrambe le squadre hanno giocato con grande intensità, ritmo e senso del gioco, mostrando giocatrici con importante talento.

Vince Cuneo grazie alla propria intensità difensiva che cresce gara dopo gara e al fatto di poter contare su un roster molto equilibrato che permette molte rotazioni mantenendo ritmi davvero elevati per la categoria.

“Miglioriamo gara dopo gara sugli aspetti che Coach Baldoni ed io curiamo in allenamento. Purtroppo continuiamo a raccogliere troppo poco in termini di canestri realizzati, rispetto alla mole di gioco costruita, ma ci lavoreremo ancora di più in allenamento”, queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

Under 15 Eccellenza

PALLACANESTRO CIRIÈ – GGS: 53-71 (6-30; 27-41; 41-60)

GGS: Picollo 3, Ruffinatto, Di Meo 18, Massa, Bertaina 6, Vergnaghi 18, Mattio 3, Perlo 2, Barra 13, Condur, Giordano, Ficetti 8

All. Di Meo Ass. Nicola

Pronto riscatto della formazione di coach Di Meo e Nicola nel Campionato Under 15 Eccellenza nella gara contro Ciriè.

I ragazzi si presentano sul parquet vogliosi di riscattare la prestazione opaca di Collegno e imprimono alla gara un ritmo forsennato, facendo vedere anche ottime giocate di squadra: Ciriè fatica a mantenere il passo e GGS chiude il primo quarto a +24, con tutti e 12 i giocatori del roster schierati in campo.

Nel secondo quarto la squadra locale ha una reazione d’orgoglio e prova ad accorciare le distanze, andando all’intervallo lungo a -14.

Negli ultimi due quarti i ragazzi del progetto GGS continuano a cercare collaborazioni sia in attacco che in difesa, trovando soluzioni efficaci su entrambe le metà campo.

Da sottolineare l’ottima prova di squadra, in particolare di Barra, autore di pregevoli giocate in momenti chiave della gara.

