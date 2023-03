Comitato FISI Alpi Occidentali: il recap degli ultimi risultati ufficiali

CAMPIONATI ITALIANI DI LA THUILE

Giornata piena quella di giovedì 23 marzo a La Thuile, perchè sono stati assegnati quattro titoli italiani assoluti e altrettanti Giovani. Il valtellinese Pietro Zazzi del Reit Ski Team Bormio ha vinto il titolo italiano assoluto del Super-G maschile, con il tempo di 59”,40/100, con 26/100 di vantaggio sul friulano Luca Taranzano del CAI Monte Lussari e con 39/100 sull’astigiano di origine Guglielmo Bosca del Centro Sportivo Esercito. Il titolo Giovani è andato al lombardo Pietro Giovanni Motterlini dello Ski Racing Camp, settimo assoluto. Alle sue spalle due atleti AOC: medaglia d’argento per il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, undicesimo assoluto ad 1”,05/100, medaglia di bronzo per il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, quattordicesimo ad 1”,26/100. Il migliore in assoluto è stato il finanziere sestrierino Matteo Franzoso, quarto a 41/100, seguito dal poliziotto valsusino Mattia Casse sesto. Il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini si è classificato sedicesimo assoluto e

quarto dei giovani, il genovese Leonardo Clivio del Golden Team diciottesimo assoluto, sesto dei Giovani e secondo nella tappa del Grand Prix Italia, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard ventiseiesimo assoluto e decimo dei Giovani, il finanziere

cesanese Leonardo Rigamonti ventinovesimo assoluto e tredicesimo dei Giovani. Grazie alla buona prestazione nel Super-G, concluso al quarto posto, a 41/100 da Zazzi, il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto della Combinata, con il tempo totale di 1’,32”,88. Secondo a 19/100 il finanziere altoatesino Tobias Kastlunger, terzo a 53/100 Luca Taranzano. Il titolo italiano Giovani della Combinata è andato al comasco Francesco Riccardo Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering, quinto assoluto. Anche in questo caso due atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali sono saliti sul podio: medaglia d’argento per Nicolò Nosenzo, settimo assoluto, medaglia di bronzo per Leonardo Rigamonti, ottavo al traguardo. Quarto dei Giovani e nono

assoluto Leonardo Clivio, quinto dei Giovani Lorenzo Thomas Bini, decimo assoluto. Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana si è classificato quindicesimo assoluto, Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere ventunesimo assoluto e quinto degli Aspiranti.

SLALOM FIS DEI CAMPIONATI EUROPEI DELLE DOGANE ALPINE

Giovedì 23 marzo a Morzine-Avoriaz si è conclusa con uno Slalom FIS la settantesima edizione dei Campionati Europei delle Dogane Alpine. In campo femminile la gara sulle nevi savoiarde è stata vinta dalla trentaquattrenne francese Nastasia Noens, che difende i colori

dell’Interclub Nice e delle Douanes Françaises e che a fine stagione concluderà la sua carriera agonistica. L’atleta della squadra transalpina di Coppa del Mondo ha concluso le due manche nel tempo totale di 1’,25”,03/100, staccando rispettivamente di 31/100 e di

47/100 le tedesche Jessica Hilzinger dello Ski Club Oberstdorf e Paulina Schlosser dello Ski Club Kreenheinstetten. Molto interessante il sesto posto ad 1”,17/100 della valsesiana Emilia Mondinelli, in gara a Morzine in quanto arruolata dall’anno scorso nella Guardia di

Finanza.

CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN

Secondo titolo per il Comitato FISI Alpi Occidentali nei Campionati Italiani Children nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Il merito è di Benedetta Rosa Ranieri, milanese tesserata per lo Sci Club Limone, che sulla pista Casola Nera ha vinto lo Slalom Ragazzi femminile fermando i cronometri sul tempo totale di 1’,31”,04/100 e precedendo per

1”,41/100 l’altoatesina Alenah Taschler dell’Amateursportclub Gsiesertal. Terza ad 1”,45/100 Carlotta Pedrolini dell’asd Skiing. Al settimo posto Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, al diciassettesimo Giorgia Massimello del Golden Team Ceccarelli, oltre il ventesimo posto le altre atlete del Comitato Alpi Occidentali. Il tarvisiano Andrea Chelleris del CAI Monte Lussari e il campano Gaetano Cantalupo tesserato per il Bachmann College hanno vinto a pari merito la gara maschile, con il tempo totale di 1’,29”,72/100. Terzo a 23/100 il bellunese Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana. Ai piedi del podio, quarto e quinto, Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato e Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere. Al settimo posto Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, al tredicesimo Alberto Delogu dell’Equipe Limone, al ventesimo Niccolò Castri dell’asd Colomion. Sulla pista Roccolo Ventura nel Super-G Allievi vittoria di Andrea Passino del Cimone Ski Team in 53”,96/100, con 16/100 di margine sul trentino Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio e 21/10 sulla coppia formata dal livignasco Raffaele Monaco dello Sporting Club Livigno e dal veneto Zaccaria Trevisan dello Sci Club Drusciè. Al settimo posto il milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx, al decimo Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, al dodicesimo Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, al diciassettesimo Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere, al diciannovesimo Erik Passet dell’Equipe Pragelato. Nella gara femminile prima la vicentina Marta Giaretta del Falconeri Skiteam in 55”,89/100 seguita a 50/100 dall’altoatesina Nora Damian del Seiser Alm Skiteam. Terza a 51/100 la trentina Lavinia Paci dello Sporting Club Madonna di Campiglio. Sesta piazza per Elisa Graziano dello Sci Club Ala di Stura, tredicesima per Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard, diciottesima per Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere.

